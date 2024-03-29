Как уже было рассмотрено в предыдущих частях, Путин со своим ближайшим окружением создали "общак", через который из госбюджета России покрывают свои расходы, а также траты членов своих семей. Это касается и Владимира Путина. Помимо экс-супруги Людмилы и двух "официальных" дочерей, у президента РФ, есть еще две семьи. Ну, а чем больше семья, тем больше расходы, а у Путина, как и положено человеку, вообразившему себя богоносным монархом, богатая и насыщенная личная жизнь. Даже очень насыщенная.

Говорят, что любовь не купишь за деньги. Но это не значит, что любовь нельзя оценить в деньгах. Вот, например Екатерина II своим фаворитам щедро раздавала подарки. Романом щедро одаривала. Светлейший князь Григорий Потёмкин был буквально завален ценным имуществом начиная с драгоценностей и заканчивая дворцами: Таврическим и Аничковым, другой фаворит Григорий Орлов получил графский титул и мраморный дворец, Платону Зубову достался Рундальский дворец в Курляндии, нынешней Латвии, ну а Семену Зоричу императрица выделила целый город Шклов Беларуси.

Романы императрицы обошлись в 965 млн. рублей, а за рубль можно было купить 15 л водки или 19 кг хлеба.

Времена меняются, но традиции остаются. Большевики тоже не были исключением. Достаточно вспомнить большевика Якова Свердлова, спустившего на своих любовниц экспроприированные царские украшения. Не чужды плотские утехи за бюджетный счет и товарищу Путину. Бюджет большой - скидывается вся Россия, на всех близких хватает, все в лучших традициях предшественников.

Огромные виллы, квартиры – как в России, так и за ее пределами. Миллиарды рублей и высокие должности – все это получила каждая из путинских любовниц.

Людмила Путина (Очеретная)

Итак, кто же эта "тень" в тени невзрачного гэбиста, носившего в системе клички "Окурок" и псевдоним "Моль" "Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя!", сказал ей в 2013 году во время антракта на балете "Эсмеральда" в Кремлевском дворце ее вечно молодой Вова-царь. И предварительно "подоспевшим" журналистам федеральных каналов, чета первых лиц заявила о скрепном совместном решении расстаться. Владимир и Людмила Путины поженились в далёком 1983. Потом в браке со временем появились две дочери, затем первые офшоры, а следом за ними виллы и яхт. Но их любовная лодка всё же разбилась, несмотря на такой роскошный быт. Связано это со слухами о "смерти Путина" и подмены его на двойника, или нет, отбросим.

Она не является классической фавориткой, скорее она "жена в отставке", снятая с учета, но которой положено "за выслугу лет" из бюджета. При этом первой леди России с подарками долго не везло. Но ее бывший супруг позаботился о дальнейшей финансовой стабильности человека, по ее же признаниям, мучавшуюся с ним всю их семейную совместную жизнь в 30 лет и родившую ему двух дочерей, речь о которых пойдет ниже. На вопрос журналиста во время "Прямой линии" в 2014 году Владимир Путин дал понять, что позаботится о благополучии бывшей жены. "Мне сначала свою бывшую жену Людмилы замуж надо выдать, а потом уже я о себе подумаю", - сказал тогда национальный лидер". И он не соврал. Уже в 2015 году Людмила Путина в возрасте 57 лет выходит замуж за 37-летнего Артура Очеретного. И вот тогда на них посыпались всевозможные активы, в огромном количестве, в том числе и иностранные.

При этом при разводе Путин оставил себе даже питерскую квартиру, советскую "Ниву" с прицепом "Скиф", оставив бывшую супругу ни с чем. Но это только на первый взгляд.

У Людмилы Путиной нашлись деньги на покупку особняка в стиле арт-деко в Биаррице, на юго-западе Франции на берегу Атлантического океана, с приблизительной стоимостью 5,5 млн. евро. Также они стали владельцами 200-метровой квартиры в Давосе, Швейцария, стоимостью более 3,5 млн. франков, о двух квартирах в Испании в районе Малаги первая - около 230 кв.м, стоимостью 800 тыс. евро плюс гараж, и вторая 405 кв. м за 1,3 млн. евро и еще 2 гаража. И вя эта недвижимость оплачивается через кипрский офшор, где находятся все деньги "общака". Кстати, в конце 2012 года, уже дочь Путина покупает Катерина Тихонова особняк в Биаррице прямо на берегу океана в десяти минутах езды от мамы.

Можно бы было и забыть о них, ушла и ушла, но…. Финансирование продолжается. А официально есть отвлекающая ширма. Так, источником "пропитания" четы Очеретных является здание в самом центра Москвы, предоставленное в безвозмездное пользование еще в 2001 году Центру "развития русского языка" специально придуманного под Людмилу Путину "для решения задач содействия обеспечению национальных интересов России". Московская мэрия и управление делами президента передали центру в собственность старинное здание рядом с Кремлем, то есть подарили в 2005 году. Рядом возвели еще одно здания на четыре тысячи квадратных метров После ремонта и надстройки двух этажей его переименовали в "Центр развития межличностных коммуникаций" на улице Воздвиженка,9 в городе Москве - "Дом князя Болконского" - прочтите "Войну и мир" Льва Толстого - внуку князя Болконского, даже Наташа Ростова там знакомилась с Андреем. Болконским, там же Наташа встретилась с Пьером Безуховым, а сейчас им руководит новый муж Путиной, фамилию которого она взяла в 2015 году. Таким образом поток денежных средств Людмиле Путиной, ставшей Очеретной обеспечен до конца ее дней, пока она является собственником здания, который когда-то был охраняемым памятником архитектуры и историческим объектом.

Кроме этого, Людмила назначила себе зарплату в один миллион рублей ежемесячно. И тут прибавляются доходы от инвестиций в ЗПФ (PGA) "Газпром-Инвестиционный". Экс-жена Путина не брезгует микрофинансовыми компаниями, зарабатывая на нищете и вытягивая последние соки из людей, которые не "дотянул" ее бывший муж. Так что "бедной овечкой", которой она прикинулась в интервью о своей "многострадальной жизни" с Путиным, она никогда не была, и никогда не будет.

Артур Очеретный, ставший миллиардером, лишь потому, что взял в жены б/у жену президента, сдает здание стоимостью 10 млрд рублей в аренду фирме "Меридиан", принадлежащей его жене, а та сдает его в субаренду "Сбербанку", ВТБ и другим коммерческим проектам, зарабатывая более 250 млн рублей в год. Такая схема не требует особых навыков и знаний основ менеджмента и позволяет достаточно неплохо финансировать свои расходы на текущую жизнь "Центр развития межличностных коммуникаций" получает также финансирование от мэрии Москвы, "Газпромбанка" и "Северстали", что приносит еще порядка 415 млн рублей в год, от всех друзей бывшего мужа, которые компания Артура Очеретного дает в заем "Меридиану". На эти деньги тот покупает уже упомянутые квартиры и дома на юге Франции, в Швейцарии и Испании.

За одно это финансирование от друзей является тем крючком, который обеспечивает молчание Людмилы, а сказать ей - свидетельнице и участницы "пути восхождения" и всех темных делишек Путина, а рассказать ей явно есть что. Вот так, по старой традиции, замуж выдавали невесту, обеспечивая ее приданым. Путин и приданым обеспечил, и молчание экс-супруги одновременно. При этом чета Очеретных, сидящая на финансовом потоке из российского бюджета, не включена в санкционные списки ЕС до сих пор.