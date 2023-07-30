В связи со взрывами в Москве, снова вернусь к старой удивительно точной формулировке: никому не делай того, чего не желаешь себе.

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Допускаю, что не в все в России, и не все в Москве радовались, когда "доблестные" российские воины сносили с лица земли и уродовали украинские города, убивали украинцев, насиловали женщин и мародерствовали. Возможно кому-нибудь это было не пофиг, он даже в глубине души был озабочен или глубоко обеспокоен.

Не исключаю такого.

Теперь война постепенно приходит в российские города. Не только на оккупированные "освободителями“ территории, но и в сытую Москву. Погодите чуток, и вместо дронов полетят ракеты – ведь все идет по плану, не так ли?

И до Питера, и до Мурманских аэродромов, и до Саратова с Энгельсом долетит, не сомневайтесь.

Все вернется. Это только первые ласточки будят вас по ночам, недорогие россияне. Жители Берлина тоже чувствовали себя в безопасности в 1939. Они тоже радовались победам фюрера. А потом случился конфуз...

Рано или поздно, но вы за все сделанное ответите. Пока это дроны, просто напомнить вам, что ваши вожди лгут, ваше ПВО – говно, а вы живете совсем недалеко от того места, где творите зло. Дальше будет больше. Привыкайте спать беспокойно. Присмотрите себе убежище неподалеку, облюбуйте станцию метро. Возможно, вы не погибнете, у нас нет никакого желания убивать некомбатантов, но есть большое желание сделать так, чтобы вы испытали на себе все, что испытали жители украинских городов, городков и сел. Буча вам не грозит, но ваши подонки отличились не только в Буче.

Вы привыкли убивать беззащитных, ваша имперская военная доктрина опирается на стремительное нападение на тех, кто не может оказаться сопротивления. Но случаются осечки, правда?

Война – это танго, которое танцуют вдвоем. И когда ты разрушаешь чужой дом, убиваешь, насилуешь и грабишь на территории соседа, всегда есть вероятность, что запылает у тебя под крышей.

Не все грехи можно искупить деньгами, некоторые придется отмаливать десятки лет, без надежды на прощение.

А некоторые вы не сможете отмолить никогда.

Это как Каинов грех, если вспомнить ваше скрепное. Не прощается.

Ждите войну в своем доме, вы настойчиво ее звали, и она пришла. Пока еще она топчется на пороге, но, поверьте, это ненадолго. И оглянуться не успеете, как она усядется в гостиной, развалившись на вашем диване и забросив ноги в грязных берцах на ваш инкрустированный столик. А что прилипнет к подошвам этих берцев, вам лучше и не знать...