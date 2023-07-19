'Жаль, что не дошел': оккупанты на фронте расстроились из-за отказа Пригожина захватывать Москву. Перехват

В связи с отказом Евгения Пригожина повторять попытку захвата столицы РФ российские солдаты расстроились. Также оккупанты заявили, что глава "вагнеровцев" пропал и не выходит на связь.

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Об этом стало известно из телефонной беседы одного из военных России с другом. Разговор был перехвачен сотрудниками Главного управления разведки Украины (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Оккупант рассказывал своему товарищу про обстановку на фронте и упомянул Евгения Пригожина и его неудачный мятеж.

"Все говорят – жаль, что не дошел", – сообщил он.

Также он рассказал, что Пригожин пропал "с радаров" и не выходит на связь.

Кроме того, военный РФ доложил и про военную обстановку.

"Мы не воюем, а просто выживаем", – говорит он.

Солдат отметил, что их не отпускают в отпуск, а отдыхать ходили только наемники ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

Также недавно ГУР опубликовало аудио-перехват разговоров российских оккупантов в новом формате. Жалобы военных преступников на сумасшедшие потери в Украине объединили с эффектными кадрами их уничтожения.

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