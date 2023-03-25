Зеленский заявил, что не получал никаких предложений от Китая 'по 'мирному плану'

Украина не получала от Китая предложений по обсуждению предложенного Пекином "мирного плана". Киев официально обратился к китайским властям с предложением о сотрудничестве в реализации украинского плана по завершению войны.

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Также Киев предложил Пекину провести встречу на самом высоком уровне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

Глава государства отметил, что ему не поступало никаких предложений от Китая, который в годовщину полномасштабного вторжения РФ предложил свой "мирный план" из 12 пунктов. Со стороны Киева Пекину было направлено официальное предложение поддержать украинский мирный план. Также украинские власти инициировали проведение встречи на высшем уровне между лидерами Украины и Китая.

"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложения встретиться. Но я по дипломатическим каналам передал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, несколько дней назад Си Цзиньпин после встречи с Путиным заявил, что Китай выступает за возобновление переговоров Украины и РФ. Он также отметил, что надеется на продолжение благоприятных контактов с Владимиром Путиным во благо развития китайско-российских отношений.

В то же время китайский лидер заявил, что китайско-российские связи якобы вышли за пределы двусторонних отношений и "имеют большое значение для миропорядка".

"Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН и дальше будут отстаивать основополагающие нормы международных отношений", - отметил глава КНР, не объяснив, каким образом российское вторжение в Украину коррелирует с "основополагающими нормами международных отношений".