Завтра была война? Ожидание вторжения стало тестом для российского народа

Андрей Окара
мнения
Новости России / Мнения
6 минут
8,7 т.
Завтра была война? Ожидание вторжения стало тестом для российского народа
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

"У нас есть основания говорить, что Россия хочет напасть на Украину в ближайшие недели, в ближайшие дни. Они нападут на Киев… Но Россия может избрать дипломатию: еще не поздно провести деэскалацию и вернуться за стол переговоров", — сказал Байден роковые, убийственные слова о возможном начале открытой стадии Четвертой мировой войны. И это было логичным апофеозом той информационной кампании, которую последние недели и месяцы вели американские и британские СМИ и политики. Мол, мы верим, что Россия может, хочет и готовится напасть на Украину: вот карты вероятных боевых действий, вот фотографии перемещения войск, вот переговоры, вот реальные планы кремлевского "бункера"…

Подобная информационная прозрачность, когда завтрашний сценарий немедленно становится вчерашним — оглашается любая известная, даже самая фантастическая, развединформация, стала уникальной инновацией гибридной войны и, несомненно, отсрочила, изменила или уменьшила гипотетические кремлевские планы по вторжению в Украину.

Да, 16 февраля ничего не произошло. Следующая реперная дата, о которой много говорилось как о времени возможного вторжения, — 20 февраля, закрытие Зимних Олимпийских игр. Есть еще несколько символических дней: 20 февраля — восьмая годовщина начала "крымской" операции; 23 февраля, 8 марта, 18 марта, 1 мая, 9 мая, 22 июня…

Видео дня

"А Россия на войну не явилась! Ха-ха-ха", — звучит в российском интернете.

"16 февраля. В Киеве пасмурно, ветер слегка северо-восточный, вероятность вторжения Путина 10–35%, ощущается как 95–146%. Гы-гы-гы".

"А когда война? 16 февраля? Плохо! Получается, у Валиевой 15-го числа короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Может, перенести войну? Давайте отменять не будем, но перенесем лет на 700. Дождемся, пока на нас нападут марсиане, и тогда объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО", — в резонанс с пропагандистами острит известный телекомик.

"Как вы пережили вторжение России на Украину 16 февраля?" — ехидно спрашивает у Путина на пресс-конференции талантливый паркетный журналист-царедворец.

"А не могли бы американские телеканалы огласить полный график российских вторжений на весь 2022 год, чтобы можно было планировать отпуск?" — задается вопросом женщина-легенда российской дипломатии. Вот ведь как смешно! А еще смешнее — десятки военных карт со стрелками возможного российского вторжения. Ну а эвакуация посольств некоторых западных стран из Киева во Львов — вообще обсмеяться!

Российский сегмент интернета переполнен шутками, приколами, демотиваторами, фотожабами, видео, "мемасиками" о несостоявшемся (пока) вторжении российских вооруженных сил на территорию Украины, российские телеведущие захлебываются от смеха — вот ведь какие забавные люди эти украинцы! Придумали себе такую глупость — что мы на них нападем! Мы же их любим! И вообще: мы — один народ. Ну кроме тех, которые бендеровцы-фашисты-нацисты.

В украинском сегменте интернета почему-то не так смешно…

"Да чего же вы нас боитесь, глупые! Мы с вами воевать не собираемся, хоть вы нас и предали — отказались от братства и общего прошлого! Мы вынуждены отбиваться от америкосов и натовцев!" — таков общий меседж простых россиян простым украинцам, рассыпающийся на миллионы фраз в мессенджерах и соцсетях.

Ситуация напряженного ожидания войны последних месяцев стала уникальным (увы — не первым) тестом, рентгеном, спектральным анализом, "моментом истины" — но не для украинского, а именно для российского общества. Украинское проявило стоическую солидарность, готовность бороться и умирать; массового бегства из страны не замечено — за исключением пары десятков депутатов Верховной Рады (кстати, пророссийских).

Ожидание войны стало рентгеном именно для российского общества: насколько оно живо или уже умерло? В какой мере обладает эмпатией, сочувствием, сопереживанием, солидарностью — по отношению к самому себе, и к другим тоже — например, к "братскому украинскому народу"? Насколько оно состоялось именно как "общество" (пусть даже как "негражданское" или как "глубинный народ")? Или это крепостное население, лишенное минимальной субъектности, достоинства, способности мыслить и различать Добро и Зло? Есть у него "хребет" или сломан?

Да, антивоенный протест в России имел место: несколько писем против войны с Украиной — от оппозиции и интеллигенции: от интеллигентной оппозиции и оппозиционной интеллигенции. Да, против войны высказалось несколько военных экспертов — отставных генералов и полковников: мол, военная операция в Украине станет не крымским "парадом" образца 2014 года, а потоком "груза 200" — как во время советско-афганской войны.

Массовых оппозиционных акций — даже по образцу и в масштабах 2014–2015 годов — не наблюдалось — то ли из-за вирусных ограничений, то ли из-за того, что среди оппозиции "иных (Немцов) уж нет, а те (Навальный и штабы, Каспаров, Ходорковский) — далече". То ли тема войны с Украиной почти никого в России не волнует! Ведь это всё происходит где-то там — вдали от "похорошевшей" Москвы и Санкт-Петербурга, в стороне от Новосибирска и Сочи, в тысячах километров от Владивостока и Хабаровска!

Российское общество продемонстрировало полную покорность Судьбе и верность политике власти: примут в Кремле решение воевать — значит, так надо. Примут решение только попугать и не воевать с Украиной — еще лучше. Некоторые считают причиной такой апатии россиян эффективность пропаганды, другие — тяжкую историческую наследственность — крепостное право, опыт советского тоталитаризма. Согласно декабрьскому 2021 года опросу "Левада-Центра*", более половины россиян не верят в возможность войны между Украиной и Россией (53% ответило "маловероятно" и "исключено"), при этом инициатором обострения 50% считает США и страны НАТО, 16% — Украину, 3% — "ЛДНР" и лишь 4% — саму Россию.

Но, наверное, православная церковь — она ведь точно против войны? Логично, чтобы в ситуации предчувствия войны священники молились бы о мире, епископы — организовывали крестные ходы, патриарх — клеймил бы позором тех, кто допускает самою мысль о военном походе на "мать городов" и "колыбель православной веры"! Для РПЦ, кстати, создалась уникальная ситуация — заявить о миролюбии, пацифизме, "едином народе" — особенно если вспомнить, как Московская патриархия боролась за Украину как свою "каноническую территорию" и против создания Православной церкви Украины! Вместо этого — молчание. И отдельные священники, называющие в проповедях захватническую войну "священной". Ну и единичные примеры протеста православных мирян против войны с Украиной.

И вот между 16 и 20 февраля разворачивается цепь событий, похожая на грандиозный "Глайвиц" — целенаправленное создание "casus belli" — основание для вторжения на территорию Украины.

А именно:

(1) интонация российских требований о выполнении Минских соглашений и невступлении Украины в НАТО становится то ли патетической и бескомпромиссной, то ли шантажистской и истеричной (ответ МИД РФ американскому послу Дж. Салливану; отказ Москвы предоставить Киеву "детальные разъяснения по военной деятельности" вблизи украинских границ — в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности);

(2) усиление откровенно искусственного информационного тренда о том, что Украина собирается напасть на "ЛДНР" (все ключевые украинские политики заверили, что возврат Донецка и Луганска будет происходить исключительно политико-дипломатическим путем — без применения военных методов);

(3) экстренная эвакуация людей (преимущественно — детей, женщин, стариков) из Донецка, Луганска и иных городов "ЛДНР" (объявленный ориентировочный объем — 700 тыс. человек);

(4) загадочные теракты (обстрел Станицы Луганской, взрыв автомобиля в центре Донецка и т.д.);

(5) экстренные обращения "глав" "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с призывом к эвакуации гражданского населения и мобилизации мужчин были записаны 16 февраля (что подтверждается метаданными видеороликов);

(6) внезапное появление информации о найденных массовых захоронениях в "ЛДНР", повышение уровня дегуманизации Украины и украинцев в российском информационном пространстве (тема о "бендеровцах-фашистах-нацистах" и др.);

(7) на 22 февраля назначены одновременно и заседание Госдумы ФС РФ, и внеочередное заседание Совета Федерации (при том, что 517-е заседание состоялось 11 февраля, а 518-е планировалось на 2 марта; именно в компетенцию СФ входит вопрос о возможности использования ВС РФ за пределами территории РФ — согласно ст. 102 Конституции РФ);

(8) Путин и Лукашенко на совместной пресс-конференции не объявили об окончании российско-белорусских военных учений и возвращении российских военных подразделений в РФ;

(9) президент РФ издал указ № 67 "О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году;

(10) участие президента РФ в пусках баллистических и крылатых ракет 19 февраля;

(11) усиление репрессивной политики по отношению к оппозиции и околооппозиционным кругам в России.

Но самый важный вопрос остается без ответа: "casus belli" создается для реального вторжения в Украину или всё-таки для максимального, невиданного ранее нагнетания ужаса и страха, что позволит решить хотя бы часть требований из кремлевского ультиматума (гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО, сокращение Альянса, превращение России в один из полюсов новой системы международной безопасности, создание механизмов управляемости Украиной из Кремля и т.д.).

В общем, смех по поводу российского невторжения 16 февраля быстро превратился в нервы и слезы. С перспективой дальнейшего превращения — в кровь и могилы.

Неужели чьи-то личные этнографические фантазии и исторические обиды могут стоить так дорого?

disclaimer_icon

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...

Источник:echo.msk.ru
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаУгроза Третьей мировой войныЛеонид ПасечникДенис ПушилинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДжо Байден