Украина волею судьбы вынуждена противостоять тоталитарному монстру – России, которая намного превосходит ее территорией и своим потенциалом. То, что украинцы держатся, изо всех сил сдерживая агрессию Москвы, войдет в учебники истории, как героическая оборона суверенной нации, которая отстояла свое право не возвращаться в российское ярмо. Но коллективный Запад должен понять, что защищая Украину, он поддерживает не только ее, он защищает остальную Европу от вторжения России.

Сейчас Путин пытается в ультимативной форме получить от Соединенных Штатов гарантию, что Украина никогда не вступит в НАТО. Предположим, что Украина согласится отказаться от своей цели стать членом Североатлантического оборонного альянса. И что тогда? Ведь это бы автоматически означало, что Киев соглашается со своим новым статусом, который навязывают ему из Москвы, стать навсегда нейтральным государством. Что уже было во время правления Януковича, но это никак не защитило Украину от московской агрессии.

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Поэтому Украина никогда добровольно не откажется от своих намерений стать членом НАТО, ведь главная причина такого желания присоединения, как и у других восточноевропейских государств, защитить себя от нападения Российской Федерации.

Проблема заключается в том, что Москва получает необходимое ей внимание от международного сообщества лишь тогда, когда она угрожает вторжением в Украину. Что Путин повторял уже неоднократно. И пока это ему, к сожалению, удается.

Это стало печальным следствием западной стратегии в отношении Российской Федерации. Которая заключается в умиротворении, к чему тяготеет Германия или закрытии глаз на олигархические “инвестиции”, как это практикуют в Великобритании, Франции или Швейцарии. Если бы Запад серьезно давил на Россию, то она была бы сегодня совсем другой страной. А так недостаточные санкции за конкретные преступления Москвы против украинского народа, лишь разжигают убежденность Путина в его безнаказанности и неуязвимости.

Диктатор и без того постоянно пребывает в иллюзорном мире выдуманных штатными пропагандистами “побед” и “достижений”, в которые, правда, верит лишь он сам и часть его ближайшего окружения. Путин, глядя на собственное печальное наследие, осознает, что история не будет к нему доброй. Однако он сам все сделал для того, чтобы это произошло именно так.

Война между Россией и Украиной отрезвила Европу, которая так долго находилась под “ядерным зонтиком” Соединенных Штатов, что решила, – основные взносы на оборону должна вкладывать только Америка. А их это не очень касается.

Теперь Брюссель понемногу начал осознавать уровень опасности, который поступает от Российской Федерации, и то, что Евросоюзу без помощи Вашингтона, один на один с Москвой, будет очень непросто выстоять.

Европа не может доверять России, в которой клика выходцев из КГБ взяла под свой контроль всю страну. И используя новую конституцию, сделала Государственную Думу декоративным аксессуаром путинской политики.

Москва стремится уничтожить не только украинскую государственность, она считает, что имеет право распространить свою сферу влияния на всю Европу. Российская Федерация, обладая низкими экономическими возможностями, в то же время имеет гиперболизированные геополитические амбиции, и примеряет на себя роль лидера Европейского континента, учитывая его критическую зависимость от поставок российского газа.

На пути к этому Путин прибегает к различным политическим трюкам. И, похоже, что он заимствует здесь опыт шантажа у своего коллеги из Северной Кореи Ким Чен Ына. Российскому тирану необходимо постоянно привлекать внимание к РФ на мировой арене. Поскольку способность реально влиять на ход международных процессов и престиж России продолжают слабеть, а сама Российская Федерация оказалась в тени США и Китая, что затмевает для нее возможность выдавать себя за сверхдержаву.

Отсюда и угрозы перекрыть поступление газа в объединенную Европу, и запугивание Украины возможностью открытого вторжения на ее суверенные территории. К этому нужно относиться соответственно. С помощью нескольких резких новых санкций показать Москве, что контрольного пакета влияния на европейцев у нее не было и нет.

Требования Путина – “отдайте мне Украину и тогда я от вас отстану”, не срабатывают. Никто не собирается капитулировать перед угрозами из Кремля. Расчеты деспота провалились, поскольку для Путина сделать последний шаг будет означать взять на себя всю ответственность за его последствия. А ответственность – это именно то, чего он больше всего боится. Ибо уровень потерь может оказаться критическим для его режима.

Поэтому, вероятно, неопределенность и попытки разбалансировать политику Евросоюза, которые были основной стратегией “кремлевца номер один” во время всего его сверхдлинного пребывания в должности, будут оставаться и в дальнейшем главными путинскими политическими фишками. А военную силу он будет использовать лишь тогда, когда будет полностью уверен в результатах ее применения.

Путин является непоправимым “имперским ностальгистом” и позволяет управлять своим шовинистическим чувствам внешней политикой России. Его конечная игра – “воссоединение” Украины с Российской Федерацией.

При чем, имперца не очень волнует тот факт, что преобладающее большинство украинцев отчуждены не только от Путина и его типичных кремлевских геополитических махинаций, но и от России. А большинство россиян, похоже, не разделяют такой срочности и считают, что это очередная неоправданная трата хороших нефтегазовых денег на военно-промышленный комплекс, который подпитывают “империалистические романтики”.

Новое вторжение было бы катастрофой для Путина, поскольку реальность не стыкуется с его взглядами на мир.

Украинцы будут оказывать ожесточенное сопротивление, а российская армия слишком мала, чтобы полностью оккупировать такую большую страну, как Украина, и долго удерживать ее под своим контролем.

Вместо этого он выбрал совершенно другую тактику. В разные способы показать НАТО и ЕС, что Российская Федерация будет блокировать вступление Украины в эти организации, и включение ее в НАТО и Европейский союз спровоцирует войну России с Соединенными Штатами и Европой.

Но в то же время, он опасается нелояльности россиян к его диктатуре в случае, если результатом такого вторжения станет резкое ухудшение благосостояния рядовых россиян. Поэтому одной из главных целей Путина является как можно дольше сохранять нестабильность в Украине. Поскольку демократическая, стабильная и процветающая Украина будет резко контрастировать с Россией, в которой экономическая стагнация становится главным достоянием преступной власти.

Кроме того, он хочет показать россиянам, что, несмотря на введение санкций, Кремль может делать все, что пожелает, в Украине и с Украиной, и за это не будет серьезных последствий со стороны Запада.

Попытки Путина удерживать хрупкое равновесие, не переходя при этом за определенные границы, заключается в том, чтобы нанести достаточный урон Украине, продемонстрировать свою власть собственному народу, сохраняя реакцию Запада на относительно умеренном уровне, чтобы продажи энергоносителей при этом продолжались. Особенно сейчас, когда цены на них очень высокие, что дает возможность выкачать из Европы как можно больше денег.

Еще одна российская стратегия заключается в том, чтобы показать НАТО – принимать в свои ряды страну, которая в любой момент может иметь расширение конфликта с Российской Федерацией, очень опасно.

Хотя реальность такова, что любые европейские и неевропейские страны, которые не граничат с РФ, в какой-то момент тоже могут иметь конфликты с Россией. Стоит лишь вспомнить, что уже несколько африканских и ближневосточных государств, среди которых Центральноафриканская Республика, Сирия, Ливия и Мали стали жертвами вмешательства путинских головорезов. А почти все страны Восточной Европы, включая Венгрию, Польшу, Чехию, Словакию имели конфликты с Россией в недалекие былые времена.

Россия вряд ли настолько сумасшедшая, чтобы захотеть “проглотить”, например, всю Польшу. Но пугать ее этим, как уже это делают с экранов путинских телевизоров имперские штатные пропагандисты, они могут. Поэтому европейцы должны помнить о том, что Россия, имитируя свое печально известное “вставание с колен”, традиционно “держит за пазухой камень”.

Ролевая игра, в которой Россия постоянно бросает вызовы Соединенным Штатам и мировому порядку, не имеет устойчивой траектории. Москва то поднимает волны безумной агрессии в отношении соседних стран, то делает вид, что при определенных обстоятельствах она готова немного уступить, если будут учтены ее стратегические интересы. Но Путин, добровольно надев на себя “шоры воинственной имперскости”, видит Украину только в статусе Юго-Западного округа Российской Федерации.

Сейчас Украина стратегически чрезвычайно важна для глобальной политики. Без преувеличения можно сказать, что в битве за ее демократическое будущее решается судьба нового мирового порядка. Который действительно будет, но совсем не такой, каким его видят из Москвы.

Сам президент США Джо Байден, который является убежденным сторонником независимости Украины, вынужден маневрировать накануне промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году. Он может политически выжить лишь пройдя между Сциллой и Харибдой громких обещаний поддержки Украины и Тайваня, и избеганием каких-либо поспешных непродуманных действий, которые могут привести к катастрофическим военным авантюрам России.

Украинская свобода – это угроза, которую Путин не может терпеть, он провалил свою попытку через марионеточного лидера контролировать украинское общество. Поэтому вторым заходом стали попытки ограничить реальный суверенитет Украины, осуществив оккупацию Крыма и части Донбасса. Ему нужно уничтожить украинскую свободу, поскольку она угрожает нелиберальному видению Путина будущего России. А успешная демократия в Украине, подрывает диктатуру Путина в Российской Федерации.

Путин лишь повторяет предыдущие цели российского и советского империализма, с его собственной интерпретацией тактических ошибок прошлого, когда не удалось удержать Украину в имперском лоне. И только украинцы имеют законное право решать, кем они являются. И украинцы очень четко показали – мы отдельная от россиян нация, которая уже более 30 лет назад восстановила свою государственность, что является международно признанно.

Все, что делает российский “царь” выглядит, как применение диверсионных методов, целью которых стало уничтожение демократии и экономики Запада. Он ненавидит западную демократию, которая не фальсифицирует свои выборы и не убивает оппозиционных политиков, как он. Он ненавидит западную экономику, благодаря прочности и устойчивости которой, СССР проиграл Западу гонку вооружений и Холодную войну.

Современная Россия – неудачное государство, которым управляют психически неуравновешенные лица, прикрываясь “православным Талибаном” в который превратилась российская церковь, и запугивая мир своим ядерным оружием.

Дальнейшая изоляция РФ и членство Украины в НАТО могут стать главными факторами обуздания амбиций Москвы и значительно поспособствовать деэскалации ситуации. Потому что оттягивание на неопределенный срок вступления Украинского государства в Североатлантический альянс, только подталкивает Путина к все новым геополитическим авантюрам на Европейском континенте.

Необходимо признать, что путинизм – это раковая опухоль не только в теле России, но и всей Европы. Поэтому лечить его нужно лишь решительными методами, забыв об уступках и отсрочках принятия необходимых решений, что может лишь привести к радикализации воинственной агрессии со стороны Российской Федерации.