Запрет на бездетность и тест на фертильность: в России взялись за повышение рождаемости для армии Путина

В России на государственном уровне взялись за повышение рождаемости. Причем теперь путинские чиновники и депутаты не только борются с абортами. А под видом запрета пропаганды чайлдфри пытаются запретить любое упоминание об отказе от материнства и отцовства или же о трудностях семейной жизни из-за детей.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Из-за штрафов популярный паблик закрылся

Госдума РФ уже в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды такого движения, как чайлдфри – сознательный и добровольный отказ от рождения детей. На самом деле в России это движение не пользуется популярностью. Но власти под видом заботы о рождаемости собираются запретить любое упоминание об отказе от материнства и отцовства, даже если речь идет о социальных, медицинских проблемах, сложностях семейного быта.

И грозят огромными штрафами. Например, частным лицам за пропаганду чайлдфри грозит от 50 до 100 тысяч рублей штрафа, должностным лицам – от 100 до 200 тысяч рублей, юридическим лицам – от 800 тысяч рублей. А если пропаганду обнаружат в интернете или в СМИ, то владельцам придется выложить 4 млн рублей.

Например, после того как стало известно о внесении законопроекта в Госдуму, в российской социальной сети "ВКонтакте" (запрещена в Украине) заявили о закрытии популярный среди российских мам паблик #Щастьематеринства. У ресурса было 150 тысяч подписчиков.

Теперь тысячи россиянок в буквальном смысле плачут из-за того, что потеряли группу поддержки, где можно было не только получить советы по материнству, но и обсудить свои личные проблемы, получить психологическую помощь и поддержку, а также опубликовать свою личную историю.

Администраторы паблика объяснили, что не в состоянии перепроверить все записи "на стене" за девять лет на предмет, не подпадут ли они под действие нового закона. В противном случае им грозит огромный штраф. Поэтому стену с записями просто удалили.

Личные истории читательниц о семейной жизни с детьми в этом паблике порой были похожи на фильмы ужасов. Хотя некоторые истории российских женщин можно отыскать по хештегу #Щастьематеринства в других соцсетях.

Родине нужны солдаты

Сами россияне уверены в том, что подобный закон нужен не для борьбы с мифическим чайлдфри, которого в РФ практически не существует, а для того, чтобы запретить не иметь детей. Ведь родине нужны солдаты для будущих войн, которые собирается вести Россия.

"Я так и вижу, как однажды в квартиру позвонят и на пороге появятся швондеры. И строго спросят: почему у вас до сих пор нет детей? Армии нужно "мясо", а вы тянете с этим вопросом", – делится жительница Санкт-Петербурга Елена.

Другая россиянка сравнивает подобные законы с китайскими запретами иметь больше одного ребенка.

"Раньше в Китае не приветствовали больше одного ребенка в семье, говорили, что нужно ограничивать рождаемость. Теперь наоборот – там призывают к тому, чтобы в семье было двое детей. Так и у нас. Теперь ради традиционных ценностей женщин превратят в инкубатор по производству будущих солдат. Забудь про карьеру, про учебу, путешествия, отдых – думай только о деторождении и пополнении армии России. Лучше бы экономически семьям помогали", – возмущается жительница Нижнего Новгорода Яна.

Еще и налог на бездетность

Напомним, что в России треть многодетных семей находятся за чертой бедности. А дети, которые росли в малоимущих семьях, не имели доступа к хорошему образованию, социальным услугам, в будущем могут стать аутсайдерами. Они не смогут конкурировать на рынке труда и, таким образом, будут пополнять ряды безработных или таких же бедных, как и их родители.

Хотя для армии РФ они вполне подойдут, их легко купить за обещание платить большие деньги за контракт, чтобы потом отправлять на смерть.

Россия потихоньку продолжает погружаться в царство мракобесия. Кроме запрета на бездетность, в РФ борются с абортами любыми, даже незаконными способами. В нескольких регионах РФ частным клиникам запрещено проводить аборты. А в государственных лечебных учреждениях женщинам специально затягивают с результатами анализов, направлениями на аборт, заставляют перед операцией сходить к психологу и даже просить благословения в церкви. Врачам, которые отговорили женщину от операции, выплачивают премию.

В сентябре в Москве женщинам массово начали приходить приглашения пройти тест на фертильность. Это комплекс анализов и обследований, который может определить возможность женщины становиться матерью.

При этом даже в женских консультациях наряду с плакатами о вреде абортов висят плакаты с призывом записываться в армию по контракту.

Также в РФ обсуждают вопрос налога на бездетность. Повысили пошлину на развод, хотят ввести обязательную процедуру примирения супругов перед тем, как они подадут заявления о расставании.

Инициатор законопроекта о запрете чайлдфри спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заговорила уже и о том, а не запретить ли в РФ такое понятие, как феминизм.

И никакие уговоры социологов, демографов, представителей общественных движений о том, что ни запрет абортов, ни запрет чайлдфри не помогут повысить рождаемость, российских политиков и власть не останавливают. И несмотря на все старания, все-таки рождаемость в РФ снижается. Страна оказалась в демографической яме, а война, которую затеял Путин, лишь углубляет ее.

По данным российской ВЭШ, 30,6% россиян отказались от запланированного рождения ребенка. И главная причина – война, которую ведет РФ в Украине, а также экономическая ситуация.