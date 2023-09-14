Впереди ставка на антисемитизм?

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Отец мне рассказывал такую историю. Как-то в бандитское послевоенное время он играл в бильярдной. Публику можете представить по известной сцене из "Места встречи". Соперник ему попался соответствующий – только освободившийся из лагеря урка. В какой-то момент, занервничав из-за надвигающегося поражения, урка, злобно скривив рот, бросил отцу: "Ну что ты тянешь, Мойша, бей уже!"

Однако моего отца звали не Мойша, и он не терпел антисемитов. Отец ударил не кием по шару, а кулаком в морду хаму, а потом знатно ему ещё добавил. Интересно, что местные урки, к которым стал апеллировать избитый жулик, посчитали, что "студент прав" и не стали вмешиваться.

Чубайс Путину морду не набьёт, даже вербально ответить боится. Он уже сказал, что не станет комментировать слова своего бывшего патроны. Трусоваты эти "полезные евреи".

Антисемитизм всегда был важнейшей, обязательной частью российского шовинизма. Профессиональные "Я русские" от черносотенцев до общества "Память", включая современных путинских "идеологов", типа Дугина, Холмогорова, Проханова, Прилепина ненавидели евреев от души и считали их главным источником мирового зла.

Для российского шовинизма и национал-консерватизма, микст из которых становится при Путина государственной идеологией, основной внешний враг - Запад, а внутренний враг, проводник тлетворного западного влияния в стране – евреи.

Запад уже официально объявлен врагом, евреи – пока нет. Но не беспокойтесь, это временно.

Путин якобы не антисемит, потому что у него есть коммерческие партнёры и друзья еврейского происхождения. Да ничего подобного. Множество антисемитов делают бизнес с евреями, если это приносит прибыль. Когда Путину было выгодно сотрудничать с Чубайсом, он не вспоминал об его еврействе. Но как только Чубайс стал не нужен, Путин радостно поглумился над его еврейским происхождением. Если Путину покажется, что ему выгодно сделать ставку на антисемитизм, чтобы ещё теснее сплотить плебс и жлобоэлиту вокруг своего трона, никакие внутренние принципы ему не помешают это сделать (скорее наоборот).

Продолжение конфронтации с Западом и шовинистической вакханалии неизбежно закончится государственным антисемитизмом. Так всегда было в истории России. Сказав "а", власти придётся говорить и "б", на этом пути не останавливаются. Надежда только на то, что не успеют, на Чейна, нашего, и Стокса.