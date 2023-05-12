Об их планах.

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Чтобы было лучше понятно, что у них в головах. Глава Следственного комитета (рф – Ред.) Бастрыкин сегодня:

"Принятие идеологии патриотизма (...) означает будущую победу России во всех войнах, какие бы ни происходили. (...) А победа России в этих войнах означает крах глобализма и мирового господства золотого миллиарда".

То есть они собираются воевать с цивилизованным миром до победного конца (человечества). Поэтому остановить их можно, только физически разгромив, победив в войне. И чем скорее это произойдёт, тем меньше будет жертв, тем меньше вероятность, что они успеют усторить ядерную катастрофу. По-другому никак, переговоры с безумцами бессмысленны. Они вам пообещают мыла не есть, а потом запьют хозяйственное шампунем и не поморщатся.

К счастью, Запад это наконец-то понял. Поэтому будет добивать путинскую психбригаду.