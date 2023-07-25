Один бывший летчик и весьма неглупый человек говорил, что на некоторые процессы надо смотреть, как боевой пилот – сверху и сбоку.

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В силу своей неосновной деятельности – волонтерской и блогерской – я вынужден на многие вещи смотреть именно так. Сбоку и сверху. Без эмоций (хотя это почти невозможно).

То, что я читаю и вижу у наших бывших сожителей (назвать их соседями язык не поворачивается), свидетельствует о стремительной деградации российского общества. Деградации умственной и нравственной. О потере нравственных ориентиров. И – что, на мой взгляд, лежит в основе происходящей катастрофы – утере критического мышления.

Геббельсовская мечта – превратить народ в стадо с помощью средств массовой информации – снова воплотилась в жизнь. Скажу вам, что Геббельс вообще был весьма умным человеком, прекрасно разбиравшимся в человеческих пороках и слабостях. И я уверен в том, что русские пропагандисты вовсю используют его интеллектуальное наследие.

Я не знаю насколько глубоко успеет деградировать российское общество (я говорю не о глубинном народе, а о той прослойке, которой было куда деградировать), но уверен, что в конце пути его ждет катастрофа эпического масштаба. Возможно, большая, чем пережили "ничего не знавшие“ немцы.

Общество, живущее на ложных моральных устоях, ничем не отличается от общества вообще устоев не имеющего. Рано или поздно – но неизбежно совершенно – они начнут жрать друг друга. Обращенная наружу агрессия, злоба и жестокость обязательно ринется внутрь страны и выжжет ей нутро. Как только они лишатся возможности нести смерть окружающим, смерть придет к ним в виде эскадронов смерти, возрожденного ЧК, хунвейбинов из молодежных союзов... тысячи вариантов.

Люди, считающие войну созиданием, слепо идущие за ничтожеством, взобравшимся наверх, не могут кончить иначе, чем в выстроенной собственными руками камере пыток или возле облепленной подсохшими мозгами расстрельной стены.