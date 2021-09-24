“Порятунок російськомовних” — одна з головних тез пропаганди російських політиків, які так демонструють турботу про електорат. Але насправді за нею ховається звичайна агресія та імперські прагнення захопити чужі території.

Цього тижня у Держдуму РФ внесли законопроект, що пропонує юридично закріпити для жителів України та Білорусі статус носіїв російської мови — НРМ, поза межами Росії. До цього отримати його могли лише ті іноземці, які тимчасово перебувають або проживають в РФ, подати заяву на його отримання можна було тільки в регіональне управління МВС. Тепер же цей статус є першим кроком до отримання російського громадянства і за межами РФ.

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"Можливість для громадян України отримати статус носіїв російської мови за бажанням, без наявності будь-яких формальних підстав, в умовах антиросійської політики в цій країні набуває особливої актуальності", — пояснюють свою ініціативу автори законопроекту.

Така ініціатива вкотре підтверджує, що кремлівська машина питання мови тримає на озброєнні, риторика Кремля тут не змінюється: "пригноблених" російськомовних українців потрібно "рятувати" від антиросійського режиму. В першу чергу — надавати їм свої паспорти.

Цей метод не є новиною, Росія вже відточила цю практику у Придністров’ї, Абхазії та Південній Осетії. На жаль, цю щедру "акцію" РФ запропонувала і жителям окупованого Криму та Сходу України.

Мова — небезпечний інструмент у руках Кремля. Вона, у поєднанні із статтею Путіна "Про історичну єдність росіян і українців", що була включено в перелік обов’язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки, а також агресивна паспортизація в один момент можуть обернутися черговим "визвольним походом".

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