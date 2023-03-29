Задрожали окна: жителей Ростова испугал звук ''взрыва'', но губернатор нашел ''объяснение''. Видео

Жители российского Ростова-на-Дону и расположенного в 15 км к югу Батайска днем 29 марта слышали громкий звук, похожий на взрыв. От оглушительного звука, жалуются россияне, в окнах домов дрожали стекла, а на машинах сработала сигнализация.

Видео дня

Губернатор Ростовской области поспешил успокоить жителей региона и заявил, что звук взрыва выдал "самолет при переходе на сверхзвуковой режим полета". Однако ростовчане ему, судя по комментариям в местных пабликах, не очень поверили – и активно ищут бомбоубежища.

Так, ростовские паблики и некоторые СМИ днем 29 марта сообщили о громком звуке, очень похожем на звук взрыва, от которого "качнуло дома" и заработала сигнализация на автомобилях.

"Ростовчане услышали громкий звук, похожий на взрыв. Читатели сообщают, что на Западном задрожали стекла, а на Левом берегу сработала сигнализация у машин. Вы слышали?" –– интересовался у своих подписчиков один из местных пабликов.

"Я на Ленина, дом вибрировал. Самолёт пролетел и бабах следом", "В Батайске около ж/д вокзала тряхнуло прям ппц как", "Не просто слышно, на ГПЗ-10 волна была, дом качнуло!!" – писали россияне.

Тем временем местные власти нашли "объяснение" напугавшему жителей Ростова и Батайска звуку. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о "сверхзвуке".

"Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта. Прошу сохранять спокойствие", – заявил он.

При этом жители Ростова-на-Дону в такое объяснение не очень поверили.

"Ростовчане сомневаются что это был переход на самолета на сверхзвук", –– пишут местные паблики.

В то же время в комментариях россияне активно обсуждают бомбоубежища, где можно было бы укрыться от "сверхзвука", "нарушений техники безопасности" и прочего "головотяпства", которых в РФ с каждым днем становится все больше. Вот только незадача: в приграничном со страной, против которой РФ начала полномасштабную агрессию, регионе бомбоубежища – в большом дефиците.

"У нас подвал наполовину выше уровня земли, да и вообще если дом сложится, то будет братская могила. Убежища есть только в центре и в старых районах города, может там, где остались предприятия, а всё остальное это фикция. Проще сразу на кладбище бежать)))), благо мне недалеко. Остаётся только надеяться", –– очертила ситуацию одна из россиянок в комментариях.

Напомним, накануне, 28 марта, всплыли новые детали мощной "бавовны" в Мелитополе. Взрывы прозвучали в зданиях, где размещались казармы оккупантов и проходило заседание штаба "МГБ, также громко было в районе аэродрома и железнодорожного депо, а также на одной из пригородных ремонтных баз оккупантов.

Потери оккупантов исчисляются десятками.