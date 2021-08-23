В России в сентябре состоятся “выборы” в Государственную Думу. Это событие находит широкое освещение в российской и международной прессе. Хотя всем наперед понятно, что их результаты давно заранее определены, как и в бывшем коммунистическом СССР. Для тоталитарного путинского режима они являются просто политическим ритуалом, который призван создать впечатление, что в Российской Федерации действительно происходят выборы, хотя конечно и проблемные.

На самом деле в России никаких выборов нет. Существует определенный, выработанный во времена диктатуры, ритуал подачи голосов, который должен придать Путину и его преступной камарилье вид легитимности продолжения и неизменности власти питерских.

Поэтому самое время найти совершенно другое определение этим “выборам”, чтобы термин действительно соответствовал политическому действу, которое периодически запускается Кремлем. Ведь это не что иное, как “имитация избирательного процесса с заранее определенным результатом”.

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О чем вообще можно говорить, когда не существует конкуренции и соревнования политических сил, оппозиция фактически официально запрещена и ликвидирована в 2021 году, никакого доступа к СМИ для непровластных политиков нет, а о свободе слова, когда за лайк на Фейсбуке дают тюремные приговоры, речи идти не может.

Путин просто одурел от вседозволенности и безнаказанности. “Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно”, – эти слова английского историка и политического деятеля Джона Актона как нельзя лучше подходят к тому, что сейчас делает с Россией пожизненный диктатор.

Имитация избирательного процесса в России нужна Путину для того, чтобы путем мошенничества, фальсификаций и подделок получить заранее определенный Кремлем результат.

Действующая система не допускает наличия конкурентов и оппонентов власти, потому пародия на выборы вполне соответствует многовековым стандартам и традициям царизма, коммунистического самодержавия и путинского тоталитаризма.

Нынешний режим делает все для того, чтобы путем зомбирования через телевизор постоянно убеждать россиян, что им незачем завидовать западным обществам. И эта пропаганда падает на благоприятную почву.

Очевидно, что большинство населения Российской Федерации и близко не вызрело до того, чтобы принять либеральную демократию в западном понимании.

И хотя молодое поколение, преимущественно не поддерживает правление пожизненного диктатора, его будущее пока что определяют их родители и дедушки с бабушками. Большие противоречия во взглядах и политических вкусах разных поколений россиян здесь очевидны.

Основная масса населения РФ, живущая под путивизором, чувствует себя хорошо защищенной от свободных мыслей и западных влияний, а меньшинство, которое не собирается исповедовать путинизм, не в силах переломить ситуацию, которая большинство вполне устраивает.

И пока коррумпированная и воровская клика вокруг Путина сможет продолжать отмывать свои грязные деньги на Западе, покупать недвижимость в Париже и Лондоне, играть в казино в Монте-Карло, кататься на лыжах на горнолыжном курорте Куршевеле, швартовать свои суперяхты в Барселоне, они будут продолжать врать, воровать и грабить собственный народ.

Только наглухо перекрыв все возможности для удовлетворения российскими нуворишами своих “потребностей” в Европе, конфисковав их имения и финансовые накопления в европейских банках, аннулировав все их мальтийские и кипрские паспорта, возможно начать влиять на путинские “элиты”.

В таком случае, отдыхайте на магаданских и воркутинских пляжах и наслаждайтесь широкими бульварами Магнитогорска.

Вызревающий экономический коллапс в России наглядно демонстрирует насколько слабым и неэффективным является Путин руководителем страны.

Путинская империя приближается к своему краху под тяжестью геополитических амбиций диктатора и его планов конвертировать “национальную гордость” россиян в захват территорий соседних суверенных государств.

Массированная дезинформация и откровенная ложь, что оплачивается Кремлем по самым высоким ставкам, уже не в силах прикрыть комплекс политической неполноценности Путина, который все больше начал проявляться в постоянной потребности чувствовать свое исключительное место и особую роль в новейшей истории.

Отсюда и страх не выиграть выборы даже устранив заранее всех возможных реальных конкурентов. И он никогда не допустит проведения свободных и честных выборов, потому что это могло бы стать тождественно потере им должности, к которой Путин прикипел намертво.

Сейчас путинские штатные пропагандисты активно убеждают население РФ в том, что оно больше всего должно ценить “стабильность”, олицетворением которой являются Путин, министр иностранных дел Лавров и премьер-министр Мишустин.

А западные демократические причуды глубоко чужды российскому менталитету и национальному коду. И именно поэтому у них нет никаких шансов закрепиться в Российской Федерации.

Реальность такова, что бедной страной Россией управляет мафия, которая ни перед чем не остановится, включая убийства известных политиков, журналистов, инакомыслящих и диссидентов.

Вся главная интрига сентябрьских “выборов” заключается в том, с каким результатом “выигрывают” пропрезидентские силы. А учитывая недавний социологический опрос Левада-Центра, который зафиксировал, что почти половина населения РФ считает, что Россия идет по неправильному пути, для Путина будет довольно проблематично приписать себе победу в 90 или 83 процента голосов, как это делают его коллеги – диктаторы Башар Асад и Лукашенко.

Поэтому, скорее всего, на этот раз путинской партии “Единая Россия” нарисуют не больше, чем 60 с лишним процентов, мотивируя это тем, что могло бы конечно быть куда меньше, но в последние несколько недель власти таки удалось мобилизовать благосклонный к ней электорат.

На этот раз фальсификация подсчета голосов может быть куда более очевидной, чем обычно. А не совсем удовлетворительный результат всех усилий власти, станет показателем уменьшения авторитета Путина среди номенклатурной бюрократии.

В то же время, на своем третьем десятилетии существования, путинская система становится все более параноидальной, и ее помимо самосохранения уже мало что интересует.

Теперь на смену бутафорской демократии и полусвободе, которые Москва пыталась демонстрировать для внешнего пользования, приходят откровенные репрессии против тех, кто еще имеет смелость выступить против режима.

Мыслящих и порядочных людей загоняют в своеобразное гетто, из которого в любой момент они могут быть “выдернуты” в места лишения свободы.

Трагический курс России на ближайшее будущее предельно ясен: диктатура будет постоянно усиливаться, государство будет ждать национальный упадок и экономическая стагнация.

Все приведет к тому, что, в конце концов, это разрушит путинский режим, ведь клептократы не способны эффективно управлять экономикой, а Запад может перестать в таком количестве закупать российские энергоносители.

Российский властный “Титаник” быстро приближается к смертельному для себя айсбергу пика противостояния с западной цивилизацией, которое у него нет никаких шансов выиграть.

Путинизм – это величайший враг России, но большинство россиян смогут это осознать только тогда, когда что-то изменить уже будет невозможно.

“Выборы” в России – это фальшивый театр, результат действа в котором трагически определен.

Но большинство из тех, кому поручено фальсифицировать голоса избирателей, убеждены в том, что и в этот раз им за это ничего не будет.

У россиян сейчас большой шанс попытаться противостоять произволу диктатуры, это массово прийти на выборы и проголосовать против “Единой России”.

Если будет большая явка людей, которые будут голосовать против путинской политической силы, а поддельные цифры покажут 85 процентов в поддержку режима Путина, то это может привести к беспорядкам.

В отличие от Беларуси, режим которой до сих пор существует лишь благодаря российским деньгам, у России нет огромного соседа, полученные кредиты от которого дадут ей возможность бесконечно финансировать силовиков.

Хотя уличные протесты не свергнут путинский режим сами по себе, они могут спровоцировать раскол интересов в российских “элитах”.

Если протесты станут достаточно интенсивными, то эти “элиты” начнут спрашивать себя, – действительно ли им нужен Путин или нет?

А это может коренным образом изменить политическую ситуацию в Российской Федерации.

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