Зачем Путин создает угрозу вторжения в Украину. Или это не просто угроза? Реально ли непризнание Путина конгрессом США. Милые снова бранятся по национальному вопросу: Кадыров обнаружил у Соловьева, Попова, Затулина и Миронова общего кукловода. Лукашенко опять походя пнул Путина.

Военный теоретик Клаузевиц полагал, что война есть продолжение политики. Путин, судя по всему, убежден, что война – это и есть политика и что никакой иной политики кроме войны и вне войны не существует.

Путина вознесла на вершины российской власти вторая чеченская война и те провокации, которые он в связи с этой войной устраивал. Официально вторая чеченская была завершена отменой КТО 16 апреля 2009 года, но поскольку путинизм без войны не может, в 2008 была устроена "малая грузинская" война. Потом – оккупация Крыма и продолжающаяся 8-й год война против Украины. Параллельно – война в Сирии.

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Война есть форма существования путинизма, без войны путинский режим существовать не может.

Во время выступления на расширенном заседании коллегии российского МИДа Путин с чувством глубокого удовлетворения объявил: "России удалось создать на Западе "известное напряжение". Нужно, чтобы оно сохранялось как можно дольше".

"Известное напряжение" - это эвфемизм угрозы войны. То есть, война как средство поддержания разговора, как единственный инструмент внешней политики.

США передали союзникам по НАТО данные разведки, которые говорят об увеличении численности российских войск для подготовки вторжения на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники:

"Данные содержат сценарий, по которому войска могут попасть в Украину из Крыма, через российскую границу и через Беларусь. При этом около сотни батальонных тактических групп – потенциально около 100 тысяч солдат – будут командированы в ходе того, что эти люди описали как операцию в условиях неоднородной местности и морозов для покрытия обширной территории и подготовки к потенциально длительной оккупации"

Кроме того, источники Bloomberg утверждают, что российские власти призвали десятки тысяч резервистов.

Ранее о вероятных боевых действиях России против Украины говорил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.

Какова реальность военного вторжения? Большинство экспертов полагают, что она невелика. Просто потому, что полномасштабная война – а в нынешних условиях вторжение в Украину означает полномасштабную войну с существенно окрепшей по сравнению с 2014-2015 годами украинской армией – не отвечает никаким интересам Путина. Более того, с учетом неизбежного потока в Россию "грузов двести" в масштабах, существенно превышающих болевой порог населения, неизбежных зубодробительных санкций Запада в ответ на войну в центре Европы, такая война, скорее всего, приведет к краху режима и окончательному распаду российской империи.

Так что все эти крайне дорогостоящие движения массы людей и военной техники вблизи границ Украины служат главным образом для создания и поддержания того самого "известного напряжения", то есть угрозы войны, которая в свою очередь является единственным способом путинского режима поддерживать разговор со своими зарубежными собеседниками.

Собеседники отвечают Путину на понятном ему языке.

Два члена конгресса США, Джо Уилсон и Стив Коэн, предложили резолюцию о непризнании Владимира Путина президентом России, если он будет переизбран в 2024 году. И тут же получили отпор со стороны таких людей как Мария Бутина, Мария Захарова, Дмитрий Песков и пр. В это "пр." входят практически все обитатели российского телевизора, и все говорящие головы обеих палат российского парламента. Главное государственное агентство РИА Новости опубликовало большую статью Виктории Никифоровой под названием "Деревня заявила о непризнании Путина".

Текст этот заслуживает внимания, поскольку весьма характерен для российского официоза. Оказывается республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэна решили выступить против Путина потому, что "оба представляют в конгрессе глубокую, замшелую провинцию", штаты Северная Каролина и Тенесси. Ущербность Коэна, помимо того, что он деревенщина, еще и в том, что он "белый еврей, который представляет в конгрессе тамошних чернокожих". И на республиканца Джо Уилсона у автора РИА Новости припасен компромат: он избран от Северной Каролины – "штата, в котором закон запрещает содержать лошадь в ванной". Этот запрет Виктория Никифорова восприняла как-то очень личностно, как будто он ограничивает ее права. Но главный компромат у автора РИА Новости – на Америку. Вот он:

"Страна в состоянии полураспада, с триллионными долгами, с чередой военных поражений, с президентом, которого половина избирателей считает психически недееспособным, собирается куда-то там вмешиваться и кому-то указывать? Серьезно?".

Внутри страны бушуют постоянные медийные войны. Причем, все чаще уже не только между сторонниками и противниками режима – тут в основном хруст костей оппозиции и чавканье силовиков – грызутся между собой сторонники режима, путинские холуи.

В данный момент милые снова бранятся по национальному вопросу: Кадыров обнаружил у главы СЖР Соловьева, депутатов-единороссов Попова и Затулина, а также у главы пропутинской фракции в Госдуме Миронова общего кукловода. Скандал случился из-за того, что все эти люди критично отозвались о проекте закона, который внес "парламент" Чечни. Проект запрещает журналистам указывать национальность преступников. Кадыров разгневался и написал им всем такие слова:

"Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно. Но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее. Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров". Конец цитаты.

Было забавно наблюдать с какой трогательной нежностью, с каким количеством книксенов ответил Кадырову на это обращение муж Скабеевой и по совместительству депутат Попов.

Во-первых, он сообщил Кадырову, что он с ним одной крови:

"Поймите, дело не в кавказцах даже. У меня, конечно, поменьше кавказской крови, чем у Вас, но тоже хватает. Девичья фамилия матери — Хлоева. Моего прадеда звали Сосо, прапрадеда — Мицкей".

Во-вторых, заверил в своем патриотизме и любви к возглавляемой Кадыровым Чечне:

"Мы живем в самой лучшей стране в мире. Грозный — красавец. И давно полон туристами со всех уголков России. Разве это — не показатель единства страны?"

В-третьих, попытался объяснить Кадырову, что его предложение помешает патриотам выполнять свою работу - и дальше разжигать ненависть к другим народам:

"А как быть с тем, что украинцы убивают русских на Донбассе? Убивают же! С расправами радикалов в Сирии над христианами, мусульманами и древними религиозными святынями? Как рассказывать об издевательствах поляков над курдами-езидами? И так далее. Или дело касается только граждан России?"

И только в конце немного сменил тон с заискивающего на строгий:

"Про кукловодов и кураторов. Лично у меня их нет и никогда не было. Я живу в свободной стране, где каждый имеет право на своё мнение".

Вернемся к Кадырову.

Кто же тот куратор и кукловод, который дергает за ниточки одновременно главу СЖР Соловьева, депутатов-единороссов Попова и Затулина, а также главу думской фракции Миронова? Кому же это путинский пехотинец Кадыров предлагает не прятаться, а "набраться храбрости и обратиться лично к нему"? Надо ли подсказывать буквы или назовем слово сразу?

А тут еще "младший брат" Лукашенко вконец отморозился и заявил в интервью Би-Би-Си, что "будет разговаривать с Тихановской только после того как Путин поговорит с Навальным".

Такое впечатление, что путинские пехотинцы и холуи совсем распоясались. Это для Путина плохой знак. Его империя пока еще не трещит по швам, но уже потрескивает. Война, если она случится ее добьет окончательно.