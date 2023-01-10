Зачем Пригожину Бахмут и Соледар и почему следующим будет новый поход на Киев: на кону скипетр царя

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, хочет захватить Соледар и Бахмут на Донетчине любой ценой, чтобы открыть для себя дорогу на Киев. Если он сможет доказать российскому диктатору Владимиру Путину свою эффективность, тот даст ему еще больше нового пушечного мяса для осуществления попытки захвата украинской столицы.

Видео дня

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Иван Яковина. Он считает, что Пригожин хочет продемонстрировать Путину, что его тактика лобовых атак, которые сопровождаются большими потерями, эффективна, и получить после этого "зеленый свет" для намного более масштабной операции.

"Чем дальше, тем больше я уверен, что именно для этого "Вагнеру" и нужны Соледар с Бахмутом. Не в гипсовых и соляных рудниках дело, как считают западные СМИ. И не в какой-то их особой стратегической важности (она весьма относительна). Дело в стремлении Пригожина на практике доказать свою брутальную эффективность", – пишет Яковина.

Если наемники Пригожина сейчас смогут захватить Соледар, то Путин предоставит ему полумиллионную армию, считает он. Более того, президент РФ может сделать владельца ЧВК неофициальным главой российского генштаба, после чего в его распоряжении окажутся ресурсы министерства обороны и всей России.

"Но не от хорошей жизни Путин готов пойти на такой шаг. Проблема в том, что в этой войне ни один из штатных генералов никак не может ему показать положительного результата. Ни Герасимов, ни Шойгу, ни Суровикин, ни Росгвардия, ни Кадыров – никто. Официальные силовики оказались абсолютно бессильными. Если в этих условиях пришедший со стороны (или даже всплывший со дна) Пригожин нужный результат предоставит, Путину придется ему довериться, так как других вариантов для него просто не остается", – подчеркнул журналист.

Наделенный такой властью Пригожин будет представлять опасность для Путина, однако последний считает страховкой от "вагнеровского" переворота "инфернальную репутацию Пригожина в стране и мире". Она, думает диктатор, должна настроить против Пригожина российские элиты и не дать ему и шанса на захват власти в РФ.

Иван Яковина тем временем считает такой переворот вполне возможным. Если Пригожин получит победы в Бахмуте и Соледаре, то лояльность российских солдат к нему может стать выше их лояльности к Путину и даже к собственной стране. В таком случае формальный военный переворот может и не понадобиться – все все примут данность, что в стране теперь новый правитель.

Яковина также описал два возможных варианта развития событий в случае, если "вагнеровцы" захватят Бахмут и Соледар:

– Дальше – на Краматорск и Славянск – оккупанты они не пойдут. Все силы будут направлены на попытку захвата или окружения Киева ударом из Беларуси.

– Пригожин, получив под свое командование полмиллиона верных лично ему солдат и офицеров, попытается сам стать президентом РФ. А Путин, который в ходе войны ничего не выиграл и много чего потерял, не сможет сохранить свою власть. В РФ может начаться гражданская война.

"Любой из этих сценариев почти наверняка приведет к завершению нынешней войны и запуску каких-то дипломатических процессов", – добавил Яковина.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признался, зачем ему нужен Бахмут в Донецкой области, за который в течение полугода идут жесточайшие бои. Он заявил, что там расположен подземный город и запасы оружия Первой мировой войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!