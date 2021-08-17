Со всё возрастающим удивлением я наблюдаю за реакцией российских властей на победу Талибана в Афганистане. По привычке и по закону эту организацию еще именуют запрещенной в России, но ей делают всё более очевидные реверансы и на Смоленской площади, и в Кремле. Реверансы делают Талибану и в коммунистическом Китае.

Кто-то из высших китайских чиновников даже вырядился в костюм талиба на встрече с ними. Талибы в устах наших пропагандистов оказались вдруг и миролюбивыми, и здравомыслящими, и гуманными к мирному населению своей страны и совершенно не склонными к навязыванию и экспорту своей идеологии. Как будто бы душераздирающие сцены в Кабульском аэропорту не доказывают обратного. 100 тысяч бегущих от Талибана афганцев знают его не понаслышке.

Видео дня

И второе, чему я всё больше удивляюсь, это сопоставлению ухода сил НАТО из Афганистана в августе 2021 и советской армии в феврале 1989 г. Американцы бегут, а "наши уходили с честью". Насчет чести - не знаю. Тут суждения субъективны, а вот цифры объективны.

Советское военное вторжение в Афганистан продолжалось с декабря 1979 по февраль 1989 года, то есть девять лет и два месяца. Хотя какие-то советские силы в нарушение Женевских соглашений апреля 1988 г., оставались в Афганистане видимо до конца СССР, то есть до конца 1991 г. Это были части спецназначения, охранявшие президента Наджибуллу, бывшего главу КГБ у Бабрака Кармаля, сменившего его по воле Горбачева в мае 1986 г. О том, что в секрете от американцев и пакистанцев военные подразделения КГБ и СВР оставались в Афганистане до конца 1991 г., рассказывал генерал армии Махмуд Ахметович Гареев.

Но вернемся к официальным цифрам. За 9 лет войны Афганистан прошли 620 тысяч советских военнослужащих. Комиссия Николая Рыжкова определила затраты на войну в 8 миллиардов 48 миллионов 600 тысяч инвалютных рублей. Но сделала оговорку - этот подсчет не исчерпывающий. Возможно, настоящие цифры отличаются на порядок. Кроме того, уходя, советская армия оставила Афганистану военного имущества и вооружения почти на 1 миллиард инвалютных рублей.

За годы советской Афганской войны в Афганистане было убито 14 600 советских военнослужащих и иного советского персонала. 53 700 было ранено, из них 6 700 стали инвалидами. Почти 150 тысяч советских военнослужащих заболели в Афганистане инфекционным гепатитом и брюшным тифом. Многие из них умерли от последствий этих болезней через несколько лет. Как видно, советские потери в Афганистане превышают американские, хотя НАТО воевал в Афганистане в два раза дольше - без малого 20 лет.

Отрицательное отношение в нашем обществе того времени к Афганской войне было всеобщим, как и в современном американском. Сейчас примерно 70% граждан США поддерживают вывод своих войск. А что было тогда описал в 1985 г. в своем дневнике советник М.С.Горбачева А.С.Черняев: ""Пишут солдаты, искренне и попросту сообщая, что они не понимают, ˝зачем они здесь˝. Пишут офицеры и даже один генерал, подписавший своим именем, что они не в состоянии объяснить своим солдатам, подчиненным ˝зачем они там˝, и что только со стороны может показаться, что ˝выполняют интернациональный долг˝, а, находясь там, в это невозможно уверовать. Пришло два письма от экипажей танка и вертолета. Эти укоряют "Правду" - зачем она пишет неправду: вот, мол вы недавно описали бой, в котором будто бы героически сражались афганские воины, а на самом деле – это ˝мы сражались, и всё было совсем не так˝" - А.С.Черняев. Совместный исход. М.,2010. – С.617.

Такие настроения заставили М.С.Горбачева 17 октября 1985 г. на заседании политбюро заявить: "С Кармалем или без Кармаля мы будем твёрдо проводить линию, которая должна в предельно короткий срок привести нас к уходу из Афганистана". "Предельно короткий срок" затянулся на три с половиной года. А каждый день в Афганистане погибало десять наших граждан.

Советская армия перешла 15 февраля 1989 г. на северный берег Амударьи с развернутыми знаменами, но за спиной было очень много потерь, а в сердцах уходящих - непонимание, ожесточение и горе.

"Добрые" талибы, войдя в сентябре 1996 года в Кабул, первым делом повесили Наджибуллу, тем самым нанеся пощечину России, а в 1999 году не колеблясь стали оказывать помощь Чечне в ее борьбе с российской армией - и деньгами, и оружием, и добровольцами. Разгром Талибана войсками НАТО в конце 2001 года стал не последней причиной замирения Чечни.

Россия не забыла ту войну. Её трагическое эхо - во многих наших семьях. Но ушедшие из Афганистана, ругая и Брежнева, и Горбачева, гордятся своим мужеством, своим воинским братством в борьбе с моджахедами-душманами - "духами". И вот теперь жестокие враги объявляются чуть ли ни союзниками и друзьями. Перед ними склоняются в Кремле, о них с уважением говорят в российских СМИ. Вряд ли что-то может оскорбить ветеранов и их детей больше. Ведь "духи" остались всё теми же. Это все равно, если Брежнев решился бы восхвалять гитлеризм и достоинства Вермахта. Такое даже помыслить невозможно. А тут уже началось...

Пока что ругая внутреннюю политику Путина, обыватель хвалил его международную линию, "утверждающую достоинство России". Если продолжатся заигрывания с талибами от этого разделения на хорошего и плохого Путина не останется и следа. Мечтательный и ни на чем кроме зависти не основанный антиамериканизм будет полностью вытеснен реальным опытом тех боев, тех страданий, того мужества, которые, как оказывается, были противостоянием не с врагами человечества, а по ошибке с добрыми нашими партнерами и друзьями.

Начиная с Афгана наше общество воспитывалось в противостоянии религиозному агрессивному фундаментализму, борьба с терроризмом стала любимым аргументом, оправдывавшим восстановление полицейского государства в России. И многие соглашались на эти меры, помня и жестокости моджахедов в Афганистане, и Буденовск, и Беслан, и Норд-Ост. А сейчас талибы оказываются, террористами только по названию - а так - друзья-приятели.

Такого русские люди не перенесут. Образ мудрого политика-стратега Путина рухнет еще более сокрушительно, чем величественные статуи Будды в горах Бамиана, взорванные талибами в марте 2001 года. А американцы, пожалуй, станут в глазах многих товарищами по оружию и по неудаче. Это тоже сближает.

Но зачем Москве и Пекину эти заигрывания с талибами? Не исключаю, что и послекоммунистический режим в Кремле, и откровенно коммунистический в Китае подсознательно ощущают Талибан социально близким к себе. Ведь и коммунисты, когда завершили своей победой гражданскую войну и в России, и в Китае, обещали полную амнистию, а вместо нее устроили кровавую бойню всех своих бывших противников, растянув ее, правда, на несколько лет, пока не подросли свои кадры. И коммунисты предлагали мир народам, и советские дипломаты вели как ни в чем не бывало переговоры с Эстонией, Польшей, Германией, Финляндией, очаровывая западных дураков своей "обычностью", "рукопожатностью". А в это время Коминтерн Троцкого и Зиновьева экспортировал революцию, совершал теракты, создавал красные фронты по свержению тех самых режимов, с которыми мило улыбаясь беседовали Воровский, Чичерин, Литвинов.

Так же точно будут поступать и талибы. Есть с кого брать пример. Ведь не зря своим знаменем они сделали белое полотнище с Шахадой - "Нет Бога кроме Бога и Мухаммед пророк Его". Это знамя не страны, а всемирного движения, как, впрочем, и красный флаг, и герб с серпом и молотом, наложенными на весь земной шар. Только теперь не коммунизм, а исламский воинственный фундаментализм. И как вели себя талибы в Чечне в 1999, так будут вести себя повсюду, где "плохо лежит", как только упрочат свою власть над Афганистаном. Они даже будут принимать деньги и помощь от глупых русских и китайцев, повторяя ленинское - "буржуи сами совьют веревку, на которой мы их повесим". А деньги и немереные у них найдутся и без России, и без Китая. Нефтяные шейхи, единоверные талибами и близкие им по духу всегда под рукой. От них и оружие, и технологии, и инвестиции. И они же с одобрением будут смотреть, как мужественные моджахеды перенесут свои белые знамена через Амударью и Гиндукуш.

Еще есть время опомниться, и послать наши транспортные самолеты, чтобы помочь вывозить из Кабула тех, кто знает цену обещаниям талибов и потому бежит от них, а с самими талибами вести переговоры холодно и сухо, как ведут вынужденные переговоры с врагами. И так мы будем услышаны лучше и уважения к нам будет больше даже в среде Талибана. А еще больше Россия преуспеет в переговорах с талибами, если будет вести их вместе с западной коалицией, как ее часть. Тогда и защитить Среднюю Азию можно будет эффективно.

Но ведь не пошлют самолетов наши кремлевские мудрецы в Кабульский аэропорт, и в коалицию с Западом не вступят. Всё будут надеяться договориться с социально близкими во вред Америке... И так мы окончательно проиграем нашу Афганскую войну.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.