Когда российский обыватель рассуждает о войне в Украине, он думает, что его это не касается. Война идет где-то далеко, я на фронт не попал, российские города с лица земли никто не стирает. Ну да, подорожало все. Ну, какие-то бренды исчезли, но в принципе жить можно — бывало и хуже. А если и заходит речь о деньгах, которые стоит эта война, то обычно считается уничтоженная военная российская техника, которую произвели когда-то давно. А снаряды, дескать, все равно надо когда-то утилизировать… А меня эта война, дескать, не очень то и задела. Сам я уже старый для войны, а сыновей у меня нет — только девочки.

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Российский обыватель не понимает, что потери всяких боевых самолетов и крейсеров "Москва" — это крошечная часть того, что Россия теряет прямо сейчас. И микроскопическая часть того, что еще Россия потеряет в будущем. И ударит это все не по Путину и не по Шойгу, а прямо по нему — обывателю.

Поясню на примере атак на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Прямой ущерб был не очень велик для крупнейшей экономики мира. Стоимость восстановления разрушенных и поврежденных зданий (в том числе башен-близнецов) — $8 млрд, стоимость уничтоженного оборудования и другого имущества — $6 млрд, расчистки завалов — $1 млрд и т.д. И потерянные 2997 человеческих жизней. Их, конечно, оценить невозможно, но страховые выплаты составили около — $24 млрд. Было и множество других прямых потерь. Все это стоило Америке около $55 млрд. Но это была только верхушка айсберга.

Следующее измерение потерь — убытки бизнеса ($40–123 млрд, по данным NYT), включая расходы на переезд компаний в другие офисы из разрушенного Всемирного торгового центра и убытки из-за дезорганизации их работы ($22 млрд) и общее сокращение авиапутешествий, наблюдавшееся вплоть до 2003 года ($39 млрд). В числе "скрытых" последствий атак 11 сентября — увеличившееся время ожидания в аэропортах из-за усиления мер авиационной безопасности, которое NYT оценила ориентировочно в $10 млрд в год.

Американские акции потеряли 1,2 триллиона долларов в течение недели. Газета The New York Times (NYT) в 2011 году оценивала совокупный урон от терактов 11 сентября в $3,3 трлн. А потом началась война в Афганистане и Ираке, которые стоили Америке еще около 8 триллионов долларов.

Точно также и для России потеря военной техники — это только вершина айсберга. Forbes посчитал, что один год войны стоил России почти 115 млрд долларов. Это треть всех доходов российского бюджета за предвоенный 2021 год.

Но это цветочки. Потерян самый выгодный нефтяной и газовый рынок Европы — это сотни миллиардов долларов каждый год. Заморожены российские активы на сумму 300 миллиардов долларов. Из России ушли сотни компаний, создававшие десятки тысяч рабочих мест и плативших каждый год в российский бюджет десятки миллиардов долларов налогов. Потерян рынок недорогого кредитования — это не даст возможность создания сотен новых компаний в России. Из страны уехало около одного миллиона специалистов — невозможно никакими деньгами оценить эти потери. Россия украла самолетов и имущества иностранных компаний на десятки миллиардов долларов — эти деньги тоже надо будет возвращать. Разорваны экономические цепочки, а это делает невозможным какое-то сложное производство в России — сегодня ни одна страна мира не производит практически ничего сложного в одиночку.

У России больше нет денег, чтобы сдерживать инфляцию и рубль обречен на постоянное падение. Разорваны практически все научные и культурные связи с развитым миром, а значит Россия обречена на быструю деградацию. А впереди еще выплаты за все разрушения в Украине и этот долг увеличивается каждый день. Огромной нагрузкой на бюджет будет и выплата пособий сотням тысяч солдат, раненных в Украине. Впереди колоссальный рост преступности — с фронта в Россию идет огромное количество оружия. Появятся прекрасно вооруженные банды, терроризирующие огромные города. Качество российского образования будет быстро падать — детишек будут учить патриотизму и православию.

И каждый, каждый из этих пунктов напрямую касается обывателя уверенного, что ничего страшного не происходит. И ведь война еще не закончилась. А что будет с обывателем, если Украина по примеру России начнет уничтожать российские нефтяные заводы и электрические подстанции? Не будет вопросов — а нас за что? А если украинские дроны начнут топить российские суда не только в Черном море, но и во всех остальных морях? А что если Китай, видя полное уничтожение российской армии, захочет решить свои внутренние проблемы маленькой победоносной войной? А что если регионы откажутся посылать своих солдат на бойню, а власть пошлет войска для подавления бунта — так ведь легко может начаться гражданская война в России.

За все придется платить. За свою лень — мы политику не хаваем. За свою глупость — а мне наш президент нравится, спортивный такой, не пьет и не курит. За свое чванство и высокомерие — пора этим охлам показать. И за свою трусость — я человек маленький, ну что я могу.