'За паспорт с двуглавой курицей готовы продать мать': Ступак рассказал, как Россия покупает предателей. Видео

В Украине много предателей, которых завербовали российские спецслужбы и они шпионят в пользу врага. Причем готовы это делать буквально за пачку сигарет. Это "ждуны", которые не любят Украину, им чужды европейские ценности и они хотят "обратно в СССР", поэтому их предательство стоит так дешево.

Об этом рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в новом выпуске программы Oboz.Talk. Он охарактеризовал эту категорию лиц.

"Это разные люди, но в основном это люди, у которых основой является идея. Им нравится Эрефия, им нравится Путин, им не нравится Украина, не нравится Зеленский, не нравится Европа. Это такая себе подоплека, на которую сверху накладывается что-то материальное", – объяснил Ступак.

По его словам, есть определенная категория людей, которые очень хотят в Россию, но, чтобы Россия была здесь, в Украине. Они "за паспорт этой двуглавой курицы готовы и мать продать".

Есть те, кто готов служить врагу за деньги – это все, что их интересует.

"Которым обещают пенсию военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации, есть такая категория. Конечно, это просто деньги за каждое выполненное задание, это деньги", – говорит эксперт.

Есть еще одна категория предателей. Это люди, которые себя не реализовали. И эта война дает им возможность себя как-нибудь показать.

"Было много примеров, когда СБУ задерживала наводчиков огня, корректировщиков, и в их переписках по Эрефии примерно был такой текст: ну, вам помогло то, что я передал? Скажите, классно, это оно? Они хотели, чтобы был обратный фидбек и им сказали : дядька, ты красавчик, твоя информация была лучшая". – объяснил бывший сотрудник СБУ.

По его словам, "зарабатывают" такие лица на своей измене совсем немного. Ступак назвал минимальную сумму, которую получил наводчик – это была пачка сигарет.

"Минимальная цифра, внимание, 0,50 евроцентов. 50 евроцентов стоит измена. В 2022 году ребята задержали наводчика за то, что он опрокидывал россиянам координаты. Он сказал, ну хоть на сигареты бросьте, ему и бросили 20 гривен. Это 50 евроцентов" , – рассказал Ступак.

Он добавил, что максимальная плата за измену не так велика. Она не измеряется десятками тысяч долларов. По словам бывшего сотрудника СБУ, это суммы в пределах 5000 грн – 1000 долларов.

Ступак также рассказал, как вербуют предателей.

"Как их вербуют? Находят людей на пабликах и смотрят на геолокацию. Например, Одесса, Днепр... Донетчина, не оккупированная часть. Когда они пишут где-то в телеграмме: "так и надо, этим укропам прилетело", спецслужбы видят – вот это наш пассажир. Ему пишут в директ и начинают расспрашивать... и вот таким образом затягивают в сотрудничество", – рассказал Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, в Покровском районе Донецкой области разоблачили агентурную сеть из шести человек, работавших на врага и наводивших ракетные удары на позиции ВСУ. Ее участники успели сообщить оккупантам о более чем 80 объектах.

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