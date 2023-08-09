Заключенные и "ветераны СВО" (так в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину) занимают все более весомое место в разных сферах жизни общества, даже если это не слишком устраивает Кремль, пишет Jamestown Foundation.

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Прокремлевские эксперты жалуются на кадровый дефицит, отмечая, что в промышленности установлен новый антирекорд по этому показателю за все 27 лет наблюдений. Наибольшая доля предприятий, заявляющих о нехватке кадров, наблюдается в легкой промышленности – свыше 70%, в машиностроении – 42%, в химической промышленности – 32%, в пищевой промышленности – 22%.

Чтобы решить эту проблему, обозреватели предлагают привлечь к работе на предприятиях заключенных. Как сообщают близкие к Администрации президента Телеграм-каналы, крупнейший онлайн-ретейлер объявил о планах до конца 2023 года трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания, и подобные сообщения будут только нарастать. Предлагается даже привлекать осужденных ИТ-специалистов к удаленной работе на коммерческие компании.

Впрочем, перспектива сделать заключенных основной опорой "мобилизационной экономики", повторяя печально известные практики ГУЛАГа – это не самое экзотическое предложение российских чиновников. По их мнению, возвращающиеся с фронта ветераны войны с Украиной также должны занять ведущее место не только в экономике, но и в социальной сфере, и в политике.

Так, российский президент Владимир Путин лично заявил, что в России должны создаваться все условия для участия ветеранов "специальной военной операции" в общественной деятельности. Депутаты Госдумы РФ пошли еще дальше и предложили привлекать "ветеранов СВО" к патриотическому воспитанию школьников. Один из депутатов, генерал-полковник Владимир Шаманов, вошедший в наблюдательный совет государственного фонда "Защитники Отечества", сообщил, что "одна из задач фонда – разработать программу интеграции ветеранов в систему патриотического воспитания" как детей, так и молодежи.

Фонд "Защитники Отечества" действительно развернул широкую деятельность. С 1 июня его отделения заработали по всей стране, а в конце июля в Москве состоялся первый форум "ветеранов СВО", собравший 150 ветеранов из разных уголков России. Помимо материальной, лечебной, юридической и социальной помощи тем, кто возвращается с войны, организация уже начала привлекать их к встречам со школьниками. Уже упомянутый Шаманов поведал, что регулярно организовывает в школах уроки мужества в рамках проекта "Вахта героев", и перед детьми уже выступали двое "участников СВО", представленные как "современные герои".

Напомним, что среди так называемых "героев" немало заключенных, которые отправились на фронт в обмен на снятие судимости. Среди них, в частности, встречаются преступники, осужденные за убийства, грабежи, наркоторговлю и другие серьезные преступления. Правозащитники подчеркивают, что на войну в Украину из колоний отправляют "целенаправленных убийств и насильников".

По словам юриста фонда "В защиту прав заключенных" Яны Гельмель, ей известны случаи вербовки в "ЧВК Вагнера" осужденных по нескольким эпизодам сексуальных насильственных действий в отношении детей. Также есть пример с осужденным за изнасилование и убийство жертвы. Однако даже если военнослужащий не совершал насильственных действий в прошлом, он с большой долей вероятности может быть участником военных преступлений на оккупированных территориях. Даже лояльные Кремлю медиа признают, что у людей, возвращающихся с войны, нередко встречается посттравматическое расстройство, и они нуждаются в реабилитации.

Тем не менее, главный российский пропагандист Владимир Соловьев и его регулярные "эксперты" призывают в обязательном порядке ввести в школах начальную военную подготовку, не спрашивая родителей. Преподавать ее, по их мнению, должны именно "ветераны СВО", а тех, кто этому препятствует, следует отправить в штрафную роту на фронт или в тюрьму. Фактически, это означает доверить детей людям, привыкшим убивать и искалеченным войной. Более того, эти люди вместо социализации на подобных уроках будут искусственно погружены в имитацию войны, только уже совместно с несовершеннолетними.

Помимо вторжения в сферу образования, вчерашние боевики активно занялись политикой. С января текущего года последовало множество заявлений и публикаций о грядущем массовом участии "ветеранов специальной военной операции" в региональных и местных выборах. По сообщениям СМИ, Администрация президента и партия "Единая Россия" рассматривают возможность встроить в избирательные кампании кандидатов в депутаты военных, добровольцев и волонтеров. При этом эксперты отмечают, что потенциальные "кандидаты от СВО" не решают ни одной задачи, необходимой на выборах, и просто являются данью политической конъюнктуре.

Тем не менее, складывается впечатление, что федеральным властям не так уж нужно реальное усиление влияния людей, прошедших фронт, особенно после показательного бунта Евгения Пригожина. Так, 21 июля был арестован скандально известный "лидер ополчения" Игорь Гиркин (Стрелков), ранее заочно приговоренный Гаагским судом к пожизненному заключению за уничтожение самолета Boeing 777 и убийство 298 пассажиров в 2014 году.

Однако в России Гиркина обвиняют не в уничтожении мирных жителей и развязывании агрессивной войны, а в "призывах к экстремизму" после его резкой критики Владимира Путина. Независимые обозреватели отмечают, что это может являться сигналом: радикальные фанаты войны становятся угрозой для режима, который, использовав войну в своих интересах, опасается, чтобы она не перешла в фазу, разрушительную для властей.

Складывается впечатление, что Кремль пытается балансировать между "заигрыванием" с радикал-патриотами и попытками не допустить их усиления. Эту задачу выполняет и спешно созданный фонд "Защитники Отечества", который, с одной стороны, не дает ветеранам войны почувствовать себя отвергнутыми и забытыми, как это было с участниками войны в Афганистане, но, с другой стороны, помогает контролировать ветеранское движение и направлять его в нужное русло. Однако похоже, что властям уже не под силу контролировать некоторые тенденции, запущенные агрессивным пропагандистским мейнстримом, и нарастающий культ вчерашних уголовников и "ветеранов СВО" может в очередной раз обернуться против его создателей.