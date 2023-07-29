'За без вести пропавшего ничего не дают': жены оккупантов сетуют на командование армии РФ. Перехват

Жены российских оккупантов начали сетовать на командование своей оккупационной армии. Женщины жалуются, что медучреждениях не хотят лечить военных РФ, так как за то, что такие "бойцы" становятся без вести пропавшими, за них семьи не получают никаких выплат.

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Об этом свидетельствует аудиоперехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В разговоре одна женщина пожаловалась другой на несправедливость (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"До Жанны не звонила. Андрюха вчера говорил, что звонил. Там-же в это госпитале, в Белгороде, где-то. Ничего не делали. Ну, это ты говорила, да? Что палец... Ничего не сделали, короче. Не знаю, что ему там, тянут вообще... Этих "Ворона" и "Джона" перевезли в Воронежскую область в санаторий. Им не будут 30 дней давать. У них легкое ранение. Поэтому они сразу потом поедут туда обратно", – выдала супруга захватчика.

По ее словам, есть и такие случаи, когда пропавших российских военных вообще никто не ищет.

"А этого, Друбанова, вон Валя рассказывала, мать до сих пор не знает, где он. Из Министерства обороны говорят, что он здесь не числится. Платили зарплату. В последний месяц уже не платили. Ну, вот они тянут сейчас. Дотянут, а потом скажут, без вести пропал", – призналась жена оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные начали убивать друг друга на нервной почве. В одном из перехватов находящийся в Харьковской области оккупант рассказал о "коллеге", который открыл огонь по своим товарищам.

Другой военный РФ в разговоре с другом признал, что армия РФ гораздо слабее ВСУ. По его словам, в России войском командуют дебилы.

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