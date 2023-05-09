Юсов: Кремль снова готовит провокации против своего же народа, на параде в Москве будет двойник

Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки МО Украины считает, что "хлопок" над Кремлем – это свидетельство конфликтов в окружении бункерного, и эти взрывы запустили ряд необратимых сценариев. В первую очередь, подняли градус страха у Путина на новый уровень, и теперь его духа на Красной площади не будет. Кто будет стоять на мавзолее вместо него, и что там дальше с "хлопком" у рашистов, мы говорили со старшим лейтенантом Юсовым в рамках проекта "Орестократия".

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– Что это было в Кремле?

– Когда Кремль пылает, – круто, но это не значит, что Украина причастна. Это внутренняя русская история, скорее всего. Как один из сценариев: мы видим, что сейчас башни Кремля активно ссорятся между собой, часто используют, в том числе, ненормативную лексику, иногда такое противостояние может произойти даже в такой взрывной форме.

– Должны быть возможно какие-то правовые последствия для кремлевской челяди?

– А кто ответил, когда за 3 дня не взяли Киев? Когда десятки тысяч рашистов уничтожены, как и техники. В закрытых диктатурах свои механизмы ответственности, привлекать кого-то в России к ответственности, значит признавать свой провал.

– Может быть, что эта т.н. атака придумана кремлем для каких-то "актов возмездия"?

- Это один из сценариев, в том числе - дополнительные аргументы для так называемой партии войны, которая сразу начала кричать о ядерном оружии и говорить о ядерном терроризме. Но уже не страшно, и очередные пьяные исторические сообщения Медведева это клоунада и не более.

– OBOZREVATEL опубликовал информацию, что 9 мая на Красной площади будет проходить по сути парад "музейной" техники, потому что чего-то другого они выставить не могут. В то же время вы анонсировали какие-то предупреждения для московитов, чтобы не находиться 9 мая у военных преступников.

– Да, возможны провокации со стороны российских спецслужб, неоднократно бомбивших Воронеж. Мы помним, как ФСБ взорвали жилые дома в Москве и совершали многие другие провокации против своих же людей и на этот раз не исключено, что подобные и сценарии могут готовиться. Украина – цивилизованное государство, не воюющее с гражданскими, не атакующее гражданские объекты инфраструктуры, и, согласно этим событиям и провокациям, точно не имеем никакого отношения. Главные угрозы для Московии собственно в самой Московии: сегодня десятки тысяч уже уничтоженных россиян, насмерть их послал Путин и все претензии к кремлевскому режиму. Вопрос не к НАТО и не к Украине.

– Сейчас очень много "хлопка" в Российской Федерации. Что происходит?

– Можно соответствовать стандартным фразам: пылающие, нарушения техники пожарной безопасности. На самом деле все это последствия вооруженной агрессии против Украины, и имена всех, кто это делает, мы получим, наверное, после победы. Скажу так: это силы, понимающие опасность путинского режима, в том числе и на территории самой Российской Федерации.

– В преддверии украинского контрнаступления эти силы знают маршруты перевозки нефти, у них есть планы всех нефтехранилищ?

– Вся подобная информация, в том числе по логистике, по путям снабжения, безусловно, известна. Тайно россиянам ничего не удается сделать, поэтому да, есть силы, которые будут продолжать демилитаризацию Российской Федерации. Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Украины полностью – за пределы границ 1991 года, не выдаст военных преступников и не возместит все убытки.

– Насколько мощно партизанское движение в России?

– Он набирает обороты. Если мы говорим о партизанах в классическом понимании, то это организованная структура, управляемая из определенного центра. Если вы имеете в виду внутренние российские протесты, то, я думаю, что сейчас они будут гораздо активнее развиваться, и, в особенности, что касается национального вопроса и защиты прав народов Российской Федерации.

– Или определенные народности уже хотят помочь проукраинским силам в борьбе?

– Это публичная информация, что граждане Российской Федерации разных национальностей воюют в подразделениях Сил Обороны Украины, помогают уничтожать российских захватчиков… в том числе воюют за свою родину и за ее будущее.

Конечно, в национальном вопросе такую лидирующую позицию всегда занимает Кавказ. Я думаю, что события будут разворачиваться так же стремительно.

– Пригожин намекнул о массовых протестах в РФ: мол, отведет свои войска из Бахмута и будет ожидать, когда он снова "пригодится русскому народу", ведь Шойгу и Герасимов обосрались. Это намек, что он готов к войне против руководства своей страны?

– Желаем удачи всем участникам соревнований в данной ситуации, это пауки.

В самом деле такое противостояние есть, Пригожин с одной стороны, с другой стороны Герасимов. Действительно, информация, которую Пригожин озвучивает о дефиците БК имеет место и носит искусственный характер. То есть, с одной стороны, дефицит БК в принципе наблюдается у окупантов, но по отношению к "Вагнеру" – это целенаправленная политика. Для них ситуация была лучше, когда оккупационным корпусом в Украине командовал Суровикин. После того, как его сместили, мы постоянно слышим крик.

– Как оценить градус этих противостояний в российских властях?

– Пока это, конечно, не вооруженное противостояние, оно не перешло в необратимую стадию и никого не посадили и не убили. Но конфликт набирает обороты, это видно невооруженным глазом. Я думаю, трудно было представить еще несколько лет назад, что кто-то позволил бы в адрес министра обороны и руководителя ГШ запускать весь запас нецензурной лексики, которая только есть в московском языке. Потому дальше наблюдаем.

– Одна из таких "конфликтирующих" служб запустила дрон по Кремлю. Это таки пройдет без последствий?

– Разбор подобных вещей происходят в кулуарном режиме, их не обязательно будет видно в целом. Одно из последствий состоит в том, что самого так называемого Владимира Путина на параде точно мы его не увидим, потому и другим идти не обязательно. Человек, похожий на Путина, возможно, и примет участие.

– Интересная тема "дубликатов" Путина. Многие аналитики считают, что в Херсонской области точно был не он, потому что Путин должен сопровождать специальный самолет, должен быть кто-то из высшего руководства страны, а двойника сопровождал "непонятно" кто.

– У вас совершенно правильная информация, это был не Путин. Херсонскую область посещал человек, похожий на Путина. По многим прямым и косвенным признакам, это была плохо и быстро организованная постановка. Украинское военно-политическое руководство с начала полномасштабной агрессии активно ездит, общается (это касается и президента, и командования, и конкретных подразделений). Чего-то подобного в России в принципе не происходит. У них даже двойник до передовой так и не доехал, но демонстрировать телевизору что-то было нужно. Но, конечно, человек, который выходит на Херсонщине из старой "Тойоты" и идет к каким-то незнакомым людям, это, конечно, не Владимир Путин.

– Было много исследований, как отличить Путина от дубликата.

– Такие данные и исследования есть.

– Новые темники российских пропагандистов, в которых говорится, что следует переформировать отношение русского народа к "СВО". Для чего у россиян отбирают воображаемый статус "больших", их превращают в лузеров?

– Слишком большим становится разрыв между пропагандой и реальностью, как-то надо пробовать – даже в какой-то извращенной форме – стыковывать все это между собой и признавать: они просто получают люлей от Украины, от ВСУ, над которыми так долго насмехались и говорили "такого государства вообще не существует". Поэтому придумают, что воюют здесь с НАТО и рассказывают о тысячах польских наемников и многих других ерундах. Таким образом, объясняют, что не по плану пошло все, и говорить о каком-то успехе не приходится. Ожидание нужно пересматривать: если и придется проигрывать, то проигрыш будет не Украине, а НАТО, Западу.

Нам все равно, у нас другая задача: это восстановление нашей территориальной целостности, привлечение преступников к ответственности и возмещение агрессором всех убытков. А дальше пусть мажут себе голову, как они будут это называть.

– У меня есть немного другая версия: им нужно вернуть страну в 33 год, когда можно вообще не считаться с интересами человека, когда единственный фактор влияния – это интерес государства, и если человек заявляет о каких-то своих правах или жалуется на нехватку продовольствия, то ему можно впаять 25 лет тюрьмы за фейки.

– В конце концов они уже фактически сейчас в таком режиме находятся: наибольшее территориальное образование в мире, по сути, стало уже современным концлагерем.

– Превратится ли Россия в некий ИГИЛ – террористическое образование, которое прибегало к диверсиям и террористическим актам по всему миру?

– Современная Российская Федерация – это государство террорист, которое действует террористическими методами, делает это в прямом эфире. Террористические акты, ядерный шантаж – это то, что мы наблюдаем постоянно. Также террористические акты уже совершались на территории самой России, и они организованы российскими властями. Уже за границей мы можем вспомнить многие примеры, когда, по сути, из-за терактов ликвидировались враги режима Путина. Думать, что подобная практика не будет применена в будущем, мы не имеем к этому оснований.

Свободный мир все больше понимает реальную опасность от России, от которой излучается системная опасность основ мирового порядка, основ международного права и, соответственно, многое сделано для того, чтобы подобные сценарии не допустить.