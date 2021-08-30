В Росії розпочалося дочасне голосування у Хабаровському краї та інших, так званих важкодоступних регіонах країни. Власне вибори до Державної Думи відбудуться вже 17-19 вересня 2021 року.

Як відомо, популярність ПУТІНА та його ЄДИНОЇ РОСІЇ в 2021 році стала НАЙНИЖЧОЮ за всю історію перебування при владі. Для прикладу, рейтинг пропрезидентської партії в Москві влітку цього року був…аж 15 відсотків.

Тож нині політтехнологи Путіна запропонували за 20 днів до виборів "геніальний хід" - купити виборця за 10 000 рублів, тобто 135 доларів.

Путін виступив із "неординарною соціальної ініціативою" на зібранні Єдиної Росії та запропонував всім, всім і всім перед виборами одноразову виплату в 10 000 рублів: пенсіонерам, сім’ям із дітьми, військовим і навіть курсантам, бо як каже інтелектуал-очільник Росії:

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"всі повинні бути рівні як у бані"!

Щоб зберегти свою конституційну більшість у Держдумі, а точніше майже однопартійну й авторитарну модель управління із бюджету одноразово роздадуть простому народу 500 мільярдів рублів!

Не дивлячись на цей цинічний і примітивний виборчий хід телебачення день і вночі рекламує турботу влади про народ, а Єдина Росія взяла на себе функцію контролю за роздачею цієї одноразової подачки.

Ця історія в Росії не була б не такою сумною, якби можновладці та олігархічні групи України не користувалися подібним методом.

Одні підкуповували виборців бюджетними, інші офшорними грошима під час всіляких виборів чи довиборів.

Нам же залишається лише спостерігати за тим як владці Росії "купують виборців" і робити все, щоб в Україні всі громадяни стали свідомими платниками податків, які не продаватимуть себе за 135 доларів у чергове політичне рабство на 5 років!

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