На днях президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках, который правозащитники уже сравнили с возвращением крепостного права и полным разрушением правового поля страны. Принятый закон стал еще одним механизмом по реализации планов Кремля вовлечь в развязанную им войну против Украины огромные массы россиян, пишет СЕРА.

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Согласно новому закону, повестки в военкомат будут приходить не только в бумажном, но и в электронном виде. Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на сайте "Госуслуги". При этом не имеет значения, имеет конкретный человек доступ к сайту или давно утратил его, не пользуясь "Госуслугами" много лет. Даже если военнообязанный удалил свой профиль на сайте, повестка будет считаться врученной спустя 7 дней после публикации в едином Реестре повесток, запуск которого ожидается по позднее октября. Тот факт, что конкретный призывник или потенциальный мобилизованный может не иметь привычки ежедневно просматривать реестр, в расчет не принимается.

С того дня, когда повестка в соответствии с законом считается врученной, военнообязанному будет запрещен выезд из страны. Если же он не явится в военкомат в течение 20 дней после обозначенной в повестке даты, то не сможет регистрировать индивидуальное предприятие и самозанятость, заключать сделки с недвижимостью и автомобилями, управлять транспортом и брать кредиты. Нововведения касаются не только призывников, но и всех военнообязанных.

Подобные меры вполне согласуются с планами Кремля отправить на войну еще несколько сотен тысяч человек. К независимым журналистам попала предназначенная для служебного пользования презентация госфонда "Защитники отечества", который возглавляет двоюродная племянница Путина Анна Цивилева. Согласно содержащимся в ней оценкам, в войне с Украиной примут участие не менее 750 тысяч россиян. Авторы презентации подсчитали, что почти 16 тысяч ветеранов станут инвалидами.

Как отмечают СМИ, согласно данным документам, после 14 месяцев войны с Украиной в России будет больше ветеранов, чем после 10 лет Афганской войны и 12 лет обеих Чеченских войн. При этом данные приводятся без учета пропавших без вести и погибших военных, которые, что весьма логично, не включаются в число ветеранов.

Параллельно с этим Кремль, как и прежде, пытается рационализировать необходимость будущих жертв войны в глазах россиян. Прежние постулаты о том, что война с Украиной была необходима для предотвращения нападения на Россию, похоже, уже утратили эффективность. Теперь им на смену приходит тезис о том, что США и НАТО уже напали на Россию, а потому Кремль ведет исключительно оборонительную войну за выживание страны.

Все последние месяцы российская пропаганда предлагает довольно причудливые объяснения того, в чем именно заключалось это "нападение". Чаще всего этот момент не конкретизировался вовсе, сводясь к объяснению причин "агрессии Запада". Самой популярной версией прокремлевских "экспертов" в этой части стала теория о том, что Соединенные Штаты "не могут смириться с утратой положения гегемона", а потому атакуют Россию.

Сейчас, на фоне необходимости отправки на войну новых сотен тысяч человек, Москве понадобилась новая, еще более страшная картина нависающей над страной угрозы. Для этой цели привлекли уже не рядовых пропагандистов, а экспертов ведущего российского аналитического центра Дискуссионный клуб "Валдай". Согласно предложенной ими картине мира, опубликованной одновременно с принятием закона об электронных повестках, в 2022 году Россия стала "главной мишенью" для США и их блока.

Авторы утверждают, что основной целью американцев было "обратить Россию в неоколониальное, полностью подконтрольное западной финансовой элите положение", в результате чего "БРИКС и другие альтернативные G7 конструкции обрушатся". При этом, если ранее пропаганда утверждала, что Соединенные Штаты стремятся сохранить предыдущий миропорядок, основанный на их гегемонии, сейчас выдвигается диаметрально противоположный тезис. Кремлевские "аналитики" уверяют, что американцы стремятся построить новый "мир, основанный на правилах США", который разительно отличается от прежнего "Вашингтонского консенсуса".

Вслед за этим "Валдай" опубликовал доклад, посвященный урокам конфликта в Украине. В нем авторы прямо отмечают острую нехватку живой силы, вооружений и оборонных расходов, и отмечают, что Россия столкнулась "с физической нехваткой личного состава, причем не только для продолжения наступательных действий, но и для организации прочной линии обороны". В качестве необходимых мер авторы предлагают увеличить расходы на оборону и стремительно наращивать закупки вооружений. Все это вполне согласуется с цифрами фонда "Защитники отечества".

При этом прокремлевские аналитики отмечают, что никакой заметной общественной реакции на закон об электронных повестках не наблюдается. Они объясняют это тем, что люди в России реагируют не на законы, а на практику их применения, к тому же давно осознали бесперспективность конфронтации с государством. Также кремлевские эксперты делают ставку на свойственный российскому менталитету "приоритет исполнения долга" и надеются, что перенапряжения общества от войны еще не произошло.

Действительно, никаких массовых антивоенных выступлений новый закон не вызвал, что при существующих сегодня "сталинских" сроках вполне естественно. Однако это не означает, что все россияне безропотно готовы идти на убой. Социологи давно отмечают, что российское общество предельно атомизировано, а в условиях репрессий эта атомизация естественным образом возрастает. Это означает, что россияне предпочитают индивидуальные стратегии защиты. К примеру, правозащитники, помогающие избежать призыва на войну, сообщают, что получили очень много вопросов от конкретных людей на предмет того, как можно защитить себя.

Интересно, что новый закон критикуют даже аналитики близкого к Министерству обороны сайта "Военное обозрение". Они отмечают, что в нем содержится презумпция вины человека, которого могут начать поражать в правах только за то, что он не проверил свой электронный кабинет на "Госуслугах". Также военные эксперты указывают на огромную российскую коррупцию и множество нарушений со стороны военкоматов, которые еще больше усугубят ситуацию. Из всего этого они делают вывод, что граждане будут массово пытаться избежать призыва и саботировать его, обманывая государство, как они уже весьма успешно делали с ковидными ограничениями.

От себя добавим, что в данном случае, к сожалению, индивидуальные стратегии избегания призыва могут оказаться менее эффективными. Традиционная для России ставка на коррупцию и подкуп военкоматов сейчас может не сработать, поскольку от регионов требуется "выполнить план" по количеству мобилизованных и призывников. Невыполнение плана, в свою очередь, все чаще клеймится "вредительством и саботажем", а потому инстинкт самосохранения военкомов может оказаться сильнее, чем желание получить очередную взятку.

К сожалению, в нынешних условиях привычная для россиян надежда на то, что "все рассосется само собой" может обернуться вполне реальной гибелью – на чужой земле и в статусе военного преступника.