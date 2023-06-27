Блог | Выступление Путина. Что изменится в России
- Путін побоявся змінювати систему і робити кадрові чистки. Система буде переходити в режим репресій проти стрілочників. Крупну рибу ніхто не буде чіпати.
- Єдиним ворогом оголошено Пригожина і по всій країні почнуть ловити стрілочників-пригожинців. При цьому, Пригожин залишив за собою право говорити. Його вчорашній виступ - це початок виборчої кампанії. Зрештою, йому не залишили вибору: або смерть або політика. І маховик репресій може якраз допомогти йому.
- Чи допустять його до виборів? Система зробить все від себе залежне, щоб формально не допустити, проте, він запустив маховик "пошуку справедливості", який, в теорії, може призвести до протестів.
- Головне питання - збереження чи не збереження пригожиним бізнесів в Африці. Якщо він їх збереже, він має всі шанси на політичне майбутнє.
- На фронті ці процеси поки проявляться мінімально. На жаль. Але в разі прийняття подальших неправильних рішень, а вони будуть, невдоволення середньої ланки російської армії буде тільки рости
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