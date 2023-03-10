Вышемирская, фото которой облетели мир после ударов РФ по роддому в Мариуполе, из Москвы рассказывает о ''8 лет бомбили Донбасс''. Фото

Марианна Вышемирская, фото которой облетели мир после ударов России, по роддому в Мариуполе, перешла на сторону оккупантов. Теперь она рассказывает, что "Украина 8 лет бомбила Донбасс".

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Об этом Вышемирская заявила в своем Telegram-канале. Блогерша обвиняет во всем Украину, комментарии Марианны наполнены российской пропагандой.

Оккупанты переманили ее на свою сторону, несмотря на то, что год назад 9 марта 2022-го сбросили авиационную бомбу на роддом в Мариуполе, где она же лежала в ожидании ребенка.

Эти жуткие кадры разлетелись по всему миру. Затем она уехала в Россию.

В комментариях ей часто пишут о войне. Марианна отвечает, но уже "не по-украински".

"Я вот тоже из того же региона. Видела, как россияне захватывали Горловку, знаю, как убивали людей в оккупированном Славянске в 14-м, видела, как в 15-м на Краматорск летела ракета из оккупированной Горловки, унесшая жизни людей в мирном городе. Кто же тебя конкретно так обидел в Украине, что ты выбрала лживую риторику?" – пишет женщина.

Девушка на это ответила: "Зарабатываю честным трудом, как и все порядочные люди. Меня лично ни что не обижает в этой жизни вообще. Я не хочу тратить ее на негатив и обиды. Вполне адекватно всегда оценивала ситуацию и ни кого не проклинала, когда Украина уничтожала Донецк. Потому что на свою душу греха брать не хочу. Каждый рано или поздно сам ответит за свои поступки и принятые решения без каких-либо проклятий и агрессии".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2022 года Вышемирская чуть не погибла во время бомбардировки российскими оккупантами одного из городских роддомов. Фото беременной женщины, которую украинские военные выводили из разбитого здания, тогда облетели ми. Но Вышемирская снимается в пропагандистских роликах оккупантов и активно несет мариупольским детям "русский мир".