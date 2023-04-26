Санкции — это конец ЛЮБОГО сложного производства в России. Никто в мире ничего не делает в одиночку — это физически невозможно или стоит невероятных денег.

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Поясню на примере самолета Боинг. Его собирает весь мир. Крыло делают в Японии, законцовки крыла — в Корее, передний фюзеляж — в Канаде, кабину — в США, горизонтальный стабилизатор — в Италии, грузовые двери — в Швеции, шасси — в Великобритании. И это только внешняя часть. Если вы заглянете внутрь двигателя, который делает для Боинга Роллс-Ройс, там вообще будет представлена вся западная цивилизация.

Если вы захотите сделать Боинг-737 в одной стране, вам нужно будет не только создать все производственные линии для всех трех миллионов деталей, из которых он состоит, но и научить сотни тысяч людей совершенно новым профессиям. Более того, вам нужен огромный рынок, который станет покупать эти самолеты в больших количествах, потому что в малых количествах они будут даже не золотыми, а бриллиантовыми.

И так в любой из областей. В России не будет самолетостроения, не будет ракетостроения, не будет компьютерной промышленности, не будет судостроения, не будет машиностроения, не будет буровых вышек и нефтяных платформ. Производства подшипников нет и не будет. Поинтересуйтесь на досуге — почему на российских истребителях сейчас устанавливают гражданские системы навигации?

Санкции действуют как радиация. Они убивают российскую промышленность медленно, но неизбежно. Дроны с моторами от мопедов можно будет построить, а что-то серьезное — никогда.

За снятие санкций Россия отдаст все, что угодно. От Крыма до ядерного оружия. И чем раньше это поймут и закончат войну, тем меньше придется платить. Счетчик тикает каждый день.

Тик-так, тик-так, тик-так…

p.s.

Добавлю, что перед самым началом наступления можно выключить в России всю мобильную связь и погасить все компьютеры. Генерал Суровикин будет на мотоциклах отправлять в войска свои приказы, написанные от руки.