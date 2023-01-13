Вічна проблема російської влади - це постійна діяльність на узаконення вкраденої історії та чужих героїв для власної державної величі. Але не менша їхня проблема - це захист від поширення правдивої історії про російських державних та військових діячів. Серед невеликої кількості своїх, правдиво російських міфологізованих героїв і маршал Георгій ЖУКОВ. Так нині в Росії біля 200 вулиць та проспектів носять ім‘я Жукова, а в Калужській області є місто Жуков із меморіальним комплексом-музеєм. Спроби ж сказати правду в Росії про цього найзнаменитішого м’ясника і мародера 2 світової війни закінчуються тюрьмою. Так колишнього гравця телегри "Що? Де? Коли?" Ровшана Аскерова оголосили в розшуку за допис у Фейсбуці про Жукова як "мародера зі стажем" та "вбивцю в погонах". Його звинувачують за "неправдиві дані, що ображають честь і пам‘ять полководця" та вимагають покарати 5 роками тюрьми. Це все відбувається в …травні 2022 року?! Є фанати Жукова і в Україні. Ще донедавна влада Харкова переконували, що без увічнення пам‘яті цього найзнаменитішого м‘ясника і мародера їм не жити. Але нині під обстрілами російських учнів Жукова питання відновлення бюста та назви проспекту перенесено на час після війни.

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Згадав я цього сумновідомого персонажа з огляду на нинішнє масове мародерство російської орди на території України та з огляду на 75-річчя так званої трофейної справи щодо маршала Георгія Жукова.

Отож, 20 січня 1948 року було ухвалено Постанову ЦК ВКП(б) "Про т.Жукова Г.К., Маршала Радянського Союзу". В ній читаємо таке:

"Тов. Жуков під час перебування Главкомом… військ в Німеччині…встав на шлях мародерства та займався привласненням і вивезенням із Німеччини для своїх особистих потреб великої кількості розноманітних цінностей.

В результаті…Жуковим було присвоєно:

- до 70 цінних золотих предметів;

- до 740 предметів столового срібла та срібного посуду;

- до 30 кілограм різних срібних виробів;

- до 50 коштовних коврів і гобеленів;

- більше 60 картин, які мають визначну художню цінність;

- біля 3 700 метрів шовку, шерсті, парчі, бархату…;

- більш як 320 шкірок цінного хутра…

Цікавий також опис обшуку в квартирі та на дачі Жукова, які названі своєрідними антикварними магазинами та музеями. Заступник Міністра Державної безпеки генерал-лейтенант Блінов та члени комісії прозвітували також про збереження у Жукова 20 унікальних мисливських рушниць відомих зарубіжних фірм, 8 баянів та акардеонів мистецького оздоблення, 9 камінних антикварних годинників тощо

Хочу процитувати мовою оригіналу частину цього звіту про "преславутий російський патріотизм та ненависть до німецької культури" героїв тодішньої повоєнної Радянської Росії:

"Дело дошло до того, что в спальне Жукова над кроватью висит огромная картина с изображением двух обнажённых женщин. На даче нет НИ ОДНОЙ русской или советской книги, но зато в книжных шкафах стоит большое количество книг в прекрасных переплётах с золотым тиснением, исключительно на немецком языке".

Згадаємо також свідчення заступника міністра оборони Булганіна, який в серпні 1946 року повідомив про затримання 7 залізничних вагонів із 35 ящиками меблів фірми "Альбін Май", що транспортувалися до Одеси для особистих потреб Жукова…

Отож нині, коли весь світ став свідком тероризму, варварства і мародерства російської орди військового злочинця Путіна в Україні, мусимо сказати правду і про традиції російського мародерства протягом всього періоду існування цієї держави. Бо мародери Путіна - це учні відомих російських військових мародерів 20 століття - Муравйова в Києві, Жукова в Польщі та Німеччині…

Пам‘ятаємо нашу історію!

Розповідаємо та пропагуємо правду про 2 світову війну та видатних російських військових мародерів!