''Выдающаяся роль'' Шойгу и Герасимова, война против НАТО и игнорирование ПВК ''Вагнер'': Кремль издал новый темник для СМИ – ГУР

В России составили новую "методичку" для пропагандистов по освещению войны против Украины. Военное командование кафиров создало специальный документ, определяющий, как именно нужно подавать информацию о ходе "военной операции".

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Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны. Также ГУР опубликовал полный перечень рекомендаций пропагандистам.

Общие рекомендации содержат 11 пунктов.

"Основное содержание рекомендаций заключается в ориентировании на информацию исключительно из согласованных минобороны РФ источников, акцентировании в материалах и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и положительной роли лично Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий", – отметили в ГУР.

Также по данным разведки, в отношении предоставления Украине западного вооружения рекомендуется сосредоточивать внимание на том, что "Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО".

"В то же время в рекомендациях призывают отказаться от упоминания ПИК "Вагнер" в положительном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ПИК", – отметили в ГУР.

В целом, утверждают в управлении разведки, документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов по освещению хода событий в войне против Украины, а также обострению политической борьбы внутри страны-агрессора.

Напомним, в России 11 января назначили начальника Генштаба Валерия Герасимова курировать военную кампанию в Украине. Только в октябре прошлого года на эту должность был назначен Сергей Суровикин. Теперь Суровикин останется заместителем Герасимова.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что означает назначение Герасимова командующим оккупантами РФ в Украине. Он убежден, что в России возник внутренний конфликт среди топ-силовиков и военных, который со временем может перерасти в противостояние между лидерами.

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