Каким же крутым шпионом был Путин в Дрездене, если после возвращения из командировки его выслали на малоперспективную работу в Ленинградский институт. После ротации из ГДР, оказавшись в городе детства, еще не сменившим название Ленинград на Санкт-Петербург, продолжил службу "особистом" – представителем КГБ в своем же университете. Там же он случайно встретил своего бывшего преподавателя Анатолия Собчака, который только что из председателя Ленсовета стал мэром города, лично "под себя" введя в повестку для голосования такую должность. С этого и началась головокружительная карьера подполковника Моли. Сначала таскал чемоданы за ним, верно, и преданно, затем начал продавать решения органов питерской исполнительной власти и "зарабатывать" деньги на откатах и взятках. Кроме денег и связей с бандитским окружением и воровским миром, его больше ничего не интересовало. Но...

Человек, всю жизнь мечтавший о деньгах, вдруг в одночасье все-таки дорвался до них. Оказался на должности, где есть что красть. Где дают взятки. И тут наконец-то развернулся.

Путин лично распределял лицензии. И, как выяснилось со временем, в результате расследований, отдавал их фирмам-однодневкам, связанным в том числе с ним самим и его друзьями. Схема была простой. Сырье уходило за границу, компании-прокладки получали за него средства, а продукты по бартеру не приходили. Самая известная и хорошо расследованная тема – экспортные лицензии. Путин занимался выдачей таких лицензий фирмам, которым разрешалось продавать нефтепродукты, лес, алюминий, медь, хлопок (любое сырье) за границу в обмен на еду. Буквально: нефть в обмен на сахар и картошку. Лес в обмен на детское питание. Впрочем, эти факты расследовала специальная комиссия во главе с ученой-геологом Мариной Салье, скончавшейся в марте 2012 года от "обширного инфаркта". Невзрачный, только на вид, отчет комиссии Салье включал 40 приложений.

Большой интерес для Путина представлял морской порт. В начале девяностых этот стратегический объект превратился в криминализированную территорию, где стреляли, убивали, постоянно что-то делили. Порт контролировался криминальным авторитетом по кличке Антиквар. Но бандиты бандитами, а бумажки и разрешения все равно надо подписывать и оформлять. Вот этим и занимался чиновник Путин. Формально он представлял интересы города и страны, практически просто помогал бандитам, работающим в порту. Обслуживал их интересы, был полезным подручным в мэрии, который не мог не помочь настоящим крутым парням решить вопросы. По словам руководителя нынешнего руководителя "Газпром нефти" Александра Дюкова, который тогда был гендиректором терминала, Путин оказывал проекту "серьезную помощь и поддержку". Но поддержка оказывалась не только этому проекту. Нефтепродукты через терминал поставлял за границу Геннадий Тимченко – будущий миллиардер, главный торговец российской нефтью и один из самых известных "друзей Путина". Именно тогда началась история его сверхприбыльного бизнеса – нефтетрейдера "Гунвор" - оффшорная прокладка, через которую проходили все поставки нефтепродуктов по схемам. В течение всего времени существования "Гунвора" считалось, что у Путина там есть секретная участь, даже Минфин США официально утверждал, что у Путина есть доступ к деньгам "Гунвора". Но на кого эта доля записана, много лет было неясно. А потом выяснилось. В "Гунворе" все это время был секретный акционер Петр Колбин — закадычный друг детства Путина: они росли в одном деревне, вместе ходили на дискотеки, дружили семьями. И стало очевидно: Колбин был держателем путинской доли.

Что же получается, "герою-разведчику, супермену и самому желанному безгрешному мачо России" платили взятки? В конвертах? Да! А схема взаимодействия с мэрией работала так. Если требовалось что-то оформить, то нужно было прийти в комитет внешних связей, послушать церемониальную речь о важности экономического партнерства, а потом Путин просто писал на бумажке нужную сумму отката (небольшую, 10, 20 тысяч долларов) и добавлял, что "оформлять" (то есть заносить) нужно его помощнику – Алексею Миллеру, который ныне уже более 20 лет возглавляет "национальное достояние" Газпром. К слову, брать взятки у него получается явно лучше, чем управлять госкомпанией. Еще в 2008 году Миллер хвалился, что через 7–8 лет "Газпром" станет самой дорогой компанией в мире с капитализацией в триллион долларов. В тот момент "Газпром" стоил 360 миллиардов, в 2023 году - "Газпром" уже оценивают в 43,3 миллиардов. Налицо, "отрицательный рост" в более, чем восемь раз. Идеальный пример того, как работает команда Путина. Добавим сюда друга Юрия Ковальчука - главного акционера и управляющего банка "Россиия". В начале 1990-х "Россия" была просто небольшим банком при мэрии, а сейчас это гигантский банковский монстр, обслуживающий главных коррупционеров страны и хранящий личные деньги Путина. Все незаконно нажитое, подаренное и украденное путинской бандой, лежит в сохранности здесь. И отсюда платят. Не правда ли, "знакомые все лица"?

Но не стоит перегружать деталями, достаточно просто, как в "Операции "Ы" "огласить весь список". Команда сотрудников комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга пестрит знакомыми фамилиями. Это команда взяточников, когда-то делившая деньги из конвертов, которые брал Миллер. Медведев стал премьером и президентом, Миллера усадили на "Газпром". Зубков тоже бывший премьер-министр и председатель совета директоров "Газпрома". Сечин, секретарь и носильщик путинского портфеля, был министром путинского правительства, а теперь глава "Роснефти". Чурова поставили фальсифицировать выборы, чтобы неугодные кандидаты не избирались и не мешали воровать, хотя упорных проще просто устранить. Марина Энтальцева стала главой протокола Путина. В соседних кабинетах сидели Герман Греф - ныне глава Сбербанка, Алексей Кудрин - экс-министра финансов и глава Счетной палаты, Дмитрий Казак - бывший министр, сейчас замруководителя администрации президента, кстати уроженец с. Бандурово, Гайворонского района, Кировоградской области, Виталий Мутко - еще один бывший министр, а позже зампред правительства. И множество других. Более 30 лет эти люди сидят у власти и рассказывают нам, что они против проклятых девяностых. Они и есть олицетворение всего худшего, что было у девяностых.

Именно тогда, в 1996 году, Путин, по идее, должен был получить срок. Именно когда они с Собчаком утратили власть, и Собчак проиграл выборы. Именно с того момента Путин понял, что честные выборы – это ужасная вещь, ведь их можно проиграть, а не судят только победителей. Но все же, откуда такой стремительный взлет карьеры гэбиста?

Постепенно связи росли, а вот вес его патрона А. Собчака с 1996 г. начал исчезать. В 1997 г. отправив опального, обвиненного в преступлениях - злоупотребление должностными полномочиями и получении взятки, Путин отправил Собчака в американский(!) госпиталь в Париже (Боже, какой патриотизм, какая скрепность, да еще на 7 ноября, еще и в колыбели революции - Санкт-Петербурге))).

Но тут появились два ангела-хранителя, спасшие нашу серую Моль. Это люди, которые в девяностые считались олицетворением коррупции. Бородин Павел Павлович, управляющий делами Ельцина, — скандалами с откатами в его стройках были заполнены все газеты тех времен. И Чубайс Анатолий Борисович – он в представлении не нуждается. Именно этих двух людей уже вся планета должна "благодарить" за то, что с 1996 года Путин обосновался в Кремле. Сначала в управлении делами президента – у Бородина. А потом Анатолий Чубайс предложил на работу в администрацию президента, как "сильного кандидата, с которым он работал в Петербурге". Так, Путин становится главой контрольного управления ельцинской администрации. Оцените иронию: главные коррупционеры тех времен ломали голову, кого бы им назначить на позицию проверяющего в администрацию. Кто будет проверять, но старательно не заметят коррупции? И они выбрали Путина. Ему сразу выделили госдачу в Архангельском и служебную машину. Здесь и проявится в полной мере помешанность семьи Путиных на недвижимости, о которой пойдет речь и в других частях. К тому времени они уже получили одну служебную квартиру в Петербурге. Но с переездом в Москву все, что беспокоило Путиных, — получат ли они новую квартиру от города и отнимут ли старую. Их друзья Чемезовы уже получили квартиру, двухэтажную, 200 квадратных метров, - сокрушалась в разговорах Людмила Путина. Как вспоминает общий знакомый Путина и Сечина, когда их расселили в служебные квартиры после переезда в Москву, Путин пришел в гости к Игорю Ивановичу, и поинтересовался, сколько метров в его апартаментах. Квартира Сечина была площадью 317 квадратных метров, Путина — 286. На что Путин сказал только: "Поздравляю", но сложилось такое ощущение, как будто он хотел убить Сечина контрольным выстрелом в голову. Еще несколько недель после этого они не разговаривали.

А что сам Путин? В Москве постепенно он продвигается дальше, становясь фигурой-представителем группы людей из КГБ, то есть стал фактически марионеткой серых кардиналов старой гэбэшной верхушки, находящихся в тени. И вот это полное ничтожество "смогло" возглавить огромнейшую страну в ее трудный период. Но опыта в борьбе с инакомыслием было не занимать, поэтому первое что начал — это бороться с "несогласными" олигархами, зачищая медиаполе. История со Скуратовым показала всю эффективность ресурса.

Первое действие Путина в роли президента после прихода к власти в 2000 году – захват контроля над телевидением. Это было телевидение, с помощью которого Кремль решал, каких политиков он "позволит", какую марионеточную оппозицию и к чему он допустит, распределяя роли по секторам настроений электората, какими должны быть история, страхи и состояние сознания всей страны. При этом Путин, возглавив новый Кремль, не допустил ту же ошибку, которую совершил Советский Союз: он никогда в своей жизни не позволит телевидению стать серым.

Задача состояла в симбиозе системы советского тоталитарного контроля и западного зрелища. Отжатое у олигархов и зачищенное медиаполе, объединило шоу-бизнес с пропагандой, рейтинги с авторитаризмом. И в центре этого "великого зрелища" стоял сам Президент, созданный из никакого серого спецслужбиста с помощью силы телевидения, так же стремительно, как и художник, трансформируется в своих персонажей – подводника, летчика, любовника, охотника с обнаженным торсом, бизнесмена, шпиона, царя.

Главной целью было собрать воедино всех, кто считал себя брошенным в годы правления Ельцина, и убедить их в том, что именно в этот момент, именно сейчас — последний шанс одержать победу. Речь шла о совершенно разрозненных сегментах общества, которые в советские времена, скорее всего, оказались бы по разные стороны баррикад: учителя и сотрудники секретных служб, ученые и солдаты, — и Павловский связал их всех в одно „путинское большинство". Его задачей было создать это большинство из тех, кто не представлен в "ельцинской системе". Посыл был адресован тем, кто "проиграл". Это была достаточно обширная коалиция. С одной стороны, в нее входила армия, недовольная и бедная, нищая, коррумпированная, с коррумпированным руководством. Это было и ФСБ, которое было практически вынесено Ельциным за рамки страны. С другой стороны, это были наукограды, университеты, вся наука. Это были врачи, учителя. Вот такая парадоксальная коалиция, которую нужно было собрать вокруг какого-то нарратива. Именно этот синтез подконтрольной пропаганды с масс-медиа из никчемного серенького гэбиста вылепил супермена с почти 53% рейтинга на его первых президентских выборах. И хотя Путин не выглядел классическим харизматиком: основой его имиджа, распиаренного по всем СМИ, стала решимость в "наведении порядка" — сначала в Чечне, а затем и во всей России. В этом смысле он как бы являлся олицетворением стабилизирующей функции государства. При этом высокое доверие президенту Путину частично объясняется низким доверием к остальным общественным, политическим и государственным институтам (парламент, политические партии, разделение властей, независимый суд и т.д.). Популярность Путина обеспечивала президентскому посту статус фактически единственного легитимного в глазах населения политического института. Доминирующую роль в устойчивой сверхпопулярности Путина сыграли экономические факторы: его высокий рейтинг в наибольшей степени объясняют изменения в оценке респондентами текущей на тот момент экономической ситуации, мультиплицированной в телевизионном экране. А каждый "чих" Путина как президента, распиаренный на новостных площадках, уже в первые месяцы 2000 года взметнул рейтинг Путина до небывалого максимума (свыше 80 % одобряющих его действия). Резкий взлёт рейтинга в этот период также отражал политическую компоненту рейтинга — к оценкам текущих экономических успехов добавлялись надежды респондентов, связанные с фигурой нового лидера. Знали бы люди тогда, какую змею они избрали и к чему она их приведет за 24 года фактического управления страной. А вел этот путь Путина всегда к упоению двумя вещами: удовлетворению амбиций ничтожества абсолютной властью и несметному, хоть и скрываемому, личному обогащению.