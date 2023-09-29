Россия опубликовала проект бюджета на три ближайшие года. Пропагандисты пишут, что на войну идет всего 6% ВВП. Ха! Да это пустяк для великой страны. Да мы так еще десять лет легко воевать сможем. Помните ролики z-блогеров с чипсами и мармеладными мишками? Какая фигня.

Только считать надо не в ВВП, а в деньгах. ВВП можно считать как угодно: построили линию Суровикина — ВВП увеличился. Загнали в сухой док поврежденный военный корабль на ремонт — ВВП увеличился. Выкопали тысячу новых могил, крестов понатыкали, венками украсили — ВВП увеличился.

А вот с деньгами все обстоит совсем не так. В проекте бюджета заложены доходы на 2024 году — 35 трлн рублей. На самом деле их столько не соберут, но допустим на минуту, что будет в бюджете 35 триллионов. На что их тратить будут?

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Из этих 35 триллионов — 10,8 триллиона на войну. Это почти ТРЕТЬ бюджета. А есть еще расходы в 11,1 триллиона рублей в засекреченной части. И это не на науку или культуру — это тоже на войну. Это еще почти ТРЕТЬ бюджета. Так что не ШЕСТЬ процентов пойдут на войну, а более ШЕСТИДЕСЯТИ.

Такая вот фигня с вашими мармеладными мишками приключилась, малята.

p.s.

А помните, как Путин плакался в прямом эфире — дыра у нас в бюджете в полтриллиона — никак ее закрыть не можем, давайте пенсионный возраст поднимем срочно. А тут 22 триллиона, выброшенные на преступную войну.