'Ввели запрет на передвижение военной техники': Штефан показал 'бавовну' в Курской области. Видео

В России все больше начинают ощущать войну уже на своей территории. Так, в Курскую область украинские воины снова доставили партию "бавовны".

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После того, как россияне погасили свою горящую технику, они решили запретить ее передвижение в населенном пункте Комсомольский. Об этом рассказал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

"Северное направление. В населенном пункте Комсомольское Курской губернии ввели запрет передвижения военной техники. Слава Украине и ее воинам", – отметил Штефан.

Он также опубликовал видео, на котором видно, как мимо лесополосы едет охваченная огнем российская техника.

Напомним, накануне, 29 декабря, украинские воины обезвредили 750 оккупантов, доведя безвозвратные потери России в войне до 355 750 человек.

Также уничтожены 90 единиц военной техники и вооружений.