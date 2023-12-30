"Ввели запрет на передвижение военной техники": Штефан показал "бавовну" в Курской области. Видео
В России все больше начинают ощущать войну уже на своей территории. Так, в Курскую область украинские воины снова доставили партию "бавовны".
После того, как россияне погасили свою горящую технику, они решили запретить ее передвижение в населенном пункте Комсомольский. Об этом рассказал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.
"Северное направление. В населенном пункте Комсомольское Курской губернии ввели запрет передвижения военной техники. Слава Украине и ее воинам", – отметил Штефан.
Он также опубликовал видео, на котором видно, как мимо лесополосы едет охваченная огнем российская техника.
Напомним, накануне, 29 декабря, украинские воины обезвредили 750 оккупантов, доведя безвозвратные потери России в войне до 355 750 человек.
Также уничтожены 90 единиц военной техники и вооружений.
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