В Кремле официально устами представителя Путина заявили, что вступление Украины в НАТО будет означать смерть РФ.

Вы представляете, что огромная страна с колоссальными ресурсами, с нефтью, газом, рудами, лесами исчезнет с карты мира только потому, что соседняя страна присоединится к НАТО?

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А як же зброя, "не імєющая аналогів"? А як же "передовая наука", "свій" інтернет і "свій" SWIFT? А де ж ваше побєдовібєсіє? А за що ж Дєди воєвалі?

Як це так - Росія встала з калєн, якщо лише вступ України до НАТО зіллє її назад в унітаз?

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Виходить, що або Росія – це велика потьомкінська дєрєвня, або точніше потьомкінська бензоколонка, яка розвалиться від подиху першого геополітичного вітру, або російське керівництво геть здуріло і зійшло на істерику.

Хоча, думаю, тут ми маємо справу і з першим, і з другим.

Ну, і головне. Тепер, сподіваюсь, всі ми зрозуміли чому так важливо було вступ до НАТО зробити пріоритетом зовнішньої політики та закріпити в українській Конституції. Тепер для нас це вже справа принципу. Треба позбавити планету від цього оскаженілого геополітичного непорозуміння.