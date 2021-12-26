Вступление Украины в НАТО – смерть для России. А как же оружие, "не имеющее аналогов"?
В Кремле официально устами представителя Путина заявили, что вступление Украины в НАТО будет означать смерть РФ.
Вы представляете, что огромная страна с колоссальными ресурсами, с нефтью, газом, рудами, лесами исчезнет с карты мира только потому, что соседняя страна присоединится к НАТО?
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А як же зброя, "не імєющая аналогів"? А як же "передовая наука", "свій" інтернет і "свій" SWIFT? А де ж ваше побєдовібєсіє? А за що ж Дєди воєвалі?
Як це так - Росія встала з калєн, якщо лише вступ України до НАТО зіллє її назад в унітаз?
Виходить, що або Росія – це велика потьомкінська дєрєвня, або точніше потьомкінська бензоколонка, яка розвалиться від подиху першого геополітичного вітру, або російське керівництво геть здуріло і зійшло на істерику.
Хоча, думаю, тут ми маємо справу і з першим, і з другим.
Ну, і головне. Тепер, сподіваюсь, всі ми зрозуміли чому так важливо було вступ до НАТО зробити пріоритетом зовнішньої політики та закріпити в українській Конституції. Тепер для нас це вже справа принципу. Треба позбавити планету від цього оскаженілого геополітичного непорозуміння.
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