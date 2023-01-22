Кстати, на прошлой неделе произошло еще два знаковых события:

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Иран заявил, что не признает ни новые, ни старые территориальные завоевания России на территории Украины - ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожскую и Херсонскую области.

И, внезапно, ту же арию спела извечно пророссийская Сербия.

Негодяй постепенно остается один, даже без воображаемых друзей.

Наблюдая за тем, в какую историческую, моральную и экономическую пропасть скатывается агрессор, испытываю чувство глубокого удовлетворения.

Я не оптимист, я понимаю, что означает война на истощение - а мы сейчас находимся в периоде затяжной войны на истощение, если кто еще этого не понимает. Впереди еще множество кровопролитных боев и месяцы - если не годы - противостояния с огромной, злобной и тупой ядерной державой.

Но нельзя победить целый мир, давно живущий по другим законам, и исторические закономерности, диктующие эволюционные изменения общества. Нельзя победить прогресс, развитие и интеграцию.

А ядерную державу победить можно.

Иран и Сербия - это только начало. Отказников будет все больше, сторонников и так немного, а будет еще меньше.

И этот процесс не остановить.