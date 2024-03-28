Война против Украины стоит России $300 млн в день – WSJ

Ежедневно на войну против Украины страна-агрессор Россия тратит порядка $300 миллионов. Причем это сумма без учета масштабного перевооружения РФ и санкций со стороны Запада.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal за 27 марта. Эксперты считают, что на этом фоне кремлевский диктатор готов поднять налоги для россиян.

"Это непопулярное решение Пунин будет вынужден принять из-за того финансового положения, в котором оказалась РФ на фоне войны против Украины", – пишут аналитики.

Отмечается, что по мере продолжения войны бюджет РФ постепенно истощается. По подсчетам экспертов, один ее день обходится врагу в $300 млн.

По итогам 2023 года Путин заявил россиянам об экономическом росте на 3,6%. Однако он связан с тем, что триллионы рублей были вложены Кремлем в военно-промышленный комплекс.

"Такие показатели на деле скрыли "бум" в гражданской экономике, 16% ставки от Центробанка РФ и отток молодой рабочей силы. В Фонде национального благосостояния РФ находится $135 млрд, однако Кремль имеет доступ только к $58 млрд. При этом еще в 2023 году Путин взял из фонда $38 млрд", – говорится в публикации WSJ.

По мнению аналитиков, если в текущем году российский диктатор снова решится обратиться к Фонду, то денег в нем не останется, именно поэтому он готов поднять налоги для россиян.

Ранее уже отмечалось, что как только Путина переизбирают на новый срок, так он сразу же принимает непопулярные решения. В прошлый раз это было увеличение пенсионного возраста в РФ.

РосСМИ в начале 2024-го написали, что за почти два года полномасштабной войны Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – главного источника ресурсов на черный день. По итогам 2023-го из ФНБ было израсходовано почти 4 трлн рублей – и теперь в его так называемой ликвидной части (накопления в валюте и золоте, которые легко потратить в случае необходимости) осталось всего 5 триллионов.

Как сообщал OBOZ.UA, более трети россиян, а именно 35%, заметили снижение собственного уровня жизни за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Жители страны-агрессора посетовали на проблемы не только с уровнем доходов, но и доступностью важных товаров.

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