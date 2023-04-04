Пригожин рассказывает, что покойный Максим Фомин (Татарский) – сакральный символ борьбы России с внешним злом.

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А я, грешным делом, думал, что это беглый зек, осужденный за грабеж банка, который дописался на полмиллиона человек аудитории в телеге.

Но он, оказывается, символ. Во как.

В РФ до сих пор кажется, что можно шутить про московские гостиные, "матушка началось", призывать топить украинских детей, убивать, грабить, как мы любим (С), и ничего за это не будет.

Вот совсем. Россияне в домике.

Война, которую они заварили, к которой призывали, которой упивались, пока казалось, что вот он Киев за два дня, отдельно.

А лично они на вечерах поэзии и ток-шоу отдельно. Но бывает сильно по-разному. Потому, что кровь не водица.

Например, был такой парень Аль Бадави. Он просто купил и привез моторную лодку, которой взорвали эсминец "Коул", и занимался вопросами закупки взрывчатки.

Сам он ничего не нажимал, не взрывал, не садил в лодку смертников.

За ним охотились много лет и убили в Йемене беспилотником. Ракетой, которая наносит кинетический удар, а потом выбрасывает из корпуса лезвия, – таким блендером в 45 кг веса на скорости в 400 м\с.

И подобных ликвидаций в год проводится десятки. Где-то порубали ячейку в Идлибе такой же ракетой. В другом месте взорвали идеолога обычным "Хэлфаером". В Афганистане часто взрывается машина. В Палестинской автономии недавно такое было – вжик и нет человека.

Бывают побочные жертвы – водители, зеваки на рынке, члены семьи. Правозащитники очень негодуют, рассказывают про права человека и суды. Но это продолжает происходить.

Купил лодку и боеприпасы. Не воевал, не передавал дроны на фронт, не призывал убивать, грабить гусей и нагибать раком Европу, не хохотал, как шакал, над погибшими.

Я лично не знаю, кто убил Максима Фомина.

Но зато знаю, что это мог быть кто угодно – Пригожин многим поднимает давление и внутри России, вовне были красивые жесты с кувалдами в Европарламент.

Просто всем Татарским и Пельменским долго казалось, что они в домике.

Теперь же оказывается, благодарные россияне (которых кремлевские садили на швабры и расстреливали возле Кремля за другие политические взгляды), начали передавать статуэтки с бомбами, и домика никогда не существовало.

И Симоньян так трогательно вещает про новый период политического террора в РФ.

Война, которую вы звали и вопрошали, когда же она начнется, пришла к вам на улицы и в кафе. Кушайте её ложками.