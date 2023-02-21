Блог | Саша Сотник: Визит Байдена в Киев разрушил планы Путина: речь переписывали всю ночь

И взвыло карликовое идолище, вцепившись в главную трибуну подворотни: "Перед нами вызовы, и мы должны ответить! Сегодня фронт проходит через сердца наших людей. Они стоят плечом к плечу и жопа к жопе. Мы – одна шайка, одна банда. С нами Иблис!" И подмигнул Димону Иблисовичу, нервно посапывающему в первом ряду. И, собственно – всё. Речь вождя превратилась в невнятное жевание соплей. Почти два часа оно шамкало, стараясь не нарваться. Потому что запахло большим политическим БДСМ. С плеткой дедушки Джо и наручниками от Зеленского. Древнепацанская заповедь гласит: если мордобой неизбежен – сдристни первым.

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Но сделай это изящно, чтобы банда не признала, что ты – ссыкло. Поэтому, учуяв запах звездюлей, Путло-фраер слегка припустил в штанишки, но виду не показал, и молодцевато заявил о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. У тупых прокатит, а умные только пожмут плечами: ведь приостановить участие в договоре невозможно, из него можно только выйти. А главарь как раз уточнил, что он не выходит. То есть, как старый импотент, грозившийся перетрахать весь бордель, топчется в дверях заведения и глупо лыбится девочкам, которые давно легли и просят. Великий и ужасный Иблис на поверку оказался стариком Козлодоевым. И духоподъхемные вставания элитной скотобазы тут ни при чем. Первыми вскакивали новички с галерки, а старые клячи типа Лаврова или Сечина неохотно боролись со сном, зависая в астрале. Мединский – тот вообще давал глазам поспать поочередно, а бонзы фашистской зверофермы так и не услышали главной гойды, определяющей направление войны. Что делать-то теперь? Куда двигаться? Отползать или атаковать? Вопрос так и завис в воздухе. Вошь родила гниду сомнений. А сомнения в банде рождают крамольную мысль, что главарь уже не тот, и не пора ли подыскать ему замену?

Понятно, что визит Байдена в Киев разрушил планы шантажиста – до такой степени, что спичрайтеры всю ночь носились по стенкам, переписывая текст послания братве. Ведь Путин был уверен, что Байден не решится на такой демарш, но просчитался. Он вообще в последнее время стал часто промахиваться: окружение совсем утащило его в параллельную реальность, никак не пересекающуюся с настоящей жизнью. Потому и несет он с трибуны ахинею про удержавшуюся экономику и низкий процент инфляции. Единственный костыль, на который ему осталось опираться – это "героизм и патриотизм", но и он вот-вот рассыплется, потому что встанет вопрос: а ради чего весь этот "героизм" с кровавым побоищем? С какой целью пашет мясорубка? Особенно внятно он прозвучит через пару дней, когда ВСУ постучатся в Крым на день годовщины путло-вторжения. Или через пару недель – собственно, разницы нет. ВСУ все равно постучат: кому в дверь, кому в окно, а кому – по крышке гроба. И дать ответ на вопрос "а ради чего, собственно?" - придется. У того же Пригожина уже подгорело, и лысый упырёк начал подозревать, что его лихо кинули, вместе с кувалдой. Вот и его козломордый сородич Кадыров куда-то делся: то ли морда от кокса треснула, то ли анализы на ковид не сдал – вот и не пустили путло-послание слушать.

Словом, в рядах банды начинается брожение. Пахнет не просто жареным, а подпаленной крысятинкой вовсю несет. И после маниакального фашистского подъема вот-вот последует депрессивный психоз. На вызовы объединившегося Запада ответить нечем. Можно, конечно, призвать еще миллион чмобиков. Стрелять-то из чего? Можно еще совершить пару-тройку ракетных обстрелов, ухайдокать несколько тысяч мирных жителей Украины, добавив работы Гаагской комиссии по расследованию военных преступлений. Все это как раз в рамках "русского мира". Но дальше-то что? Хаймарсы и Леопарды сделают свое дело, а Гарпуны с ракетами ATACMS добавят жару. Путинская орда, так или иначе, будет выдавлена с территории Украины к границам 91 года, это уже решено. Понадобится боевая авиация? – Украина ее получит, и все равно дожмет. Пещера уже проиграла, осталось только зафиксировать поражение и подписать акт. И вот здесь история упирается в главный вопрос: кто это будет подписывать? Судя по всему, к ядерному варианту Путин не готов. По крайней мере, его сегодняшнее состояние – полная растерянность и импотентность. И вряд ли это – игра в обман ожиданий. Скорее всего, так и есть. Но слабости система не прощает. Поэтому, если случится отползание с кровавыми соплями на орочьей морде – Путину придется вступить в жесточайшую схватку с самой системой, которая попробует его убрать и перезапуститься. Если бы я играл на стороне системы – я бы пристрелил Путина уже 22 февраля, публично, в Лужниках, прямо во время его выступления перед плебсом. Потом достал бы из ящика куклу Навального и возвел его на трон "во имя мира и дружбы с Украиной".

Но Путин не дурак. Поэтому во имя выживания ему придется запустить маховик репрессий с масштабными чистками сверху донизу. Под нож должны пойти все, кто усомнился в его праве на главенство в банде. Кто зевал в момент послания? Мединский? – к стенке его! Сечин? – усечь нефтесоса! Матвиенко? – заколоть сучку шприцами! Шувалов? – загрызть коргами! Пора вернуть смертную казнь в рамках приведения к общему знаменателю законодательной базы с Республикой Беларусь. Там уже расчехлили маузеры – а мы долго возимся! Враг только делает вид, что дремлет, на самом деле – он повсюду!

После беззубого послания банде у пещеры остается два варианта: либо Путло перестроит систему под себя в преддверии неизбежного поражения и во имя дальнейшей консервации своего режима, либо система ушатает Путина, который, по большому счету, нужен ей как пятое колесо телеге. Никакой Запад договоров с ним подписывать не станет, потому что веры ему нет. Он – прокаженный изгой. Значит, жизнь с Путиным у руля – это долгое прозябание впотьмах и в постоянном страхе. И, пока пещера будет неуклонно погружаться во тьму, верховная крыса будет верещать о каких-то успехах и достижениях, не существующих в реальности. Возможно ли такое существование в рамках пары десятилетий? Наверное, да. Но система может и взбрыкнуть. Новому поколению опарышей хочется пожить жирно и вольготно – пусть даже и в режиме репараций. Сейчас оно осознает свои перспективы и сделает свой ход. А пока Иблис стоит на паузе. Но эта пауза не будет длиться долго. Дух какого-то исторического события витает в воздухе. И оно обязательно произойдет.