ПРУТИН, МОНГОЛИЯ, ВЕЛИЧИЕ

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Вчера прутин прилетел в Монголию и тем самым – продолжает имитацию своей внешнеполитической деятельности. Он демонстрирует свою способность покидать границы своей страны, невзирая на то, что Международный Уголовный Суд, выдал ордер на его арест, как военного преступника. Такие акции входят в набор инструментов, поддержания величия и поездка именно в Монголию должна была показать, что даже страна, подписавшая соответствующий статут, в котором изложены обязательства исполнять ордера международной, судебной юрисдикции, не смеет его арестовать.

Правда здесь имеется нюанс. Как сообщают близкие к верхушке российской власти источники, кремль делал не менее четырех запросов в адрес Монголии с тем, чтобы та подтвердила отсутствие намерений арестовать прутина. Только после этого он решил продемонстрировать величие. Почему сама Монголия отказалась выполнять свои обязательства – другой вопрос, но в данном случае, речь идет о величии. Если ты плевать хотел на ордера и на арест, то езжай без этой позорной суеты. Но "бесстрашие" прутина хорошо известно и бумажное величие было продемонстрировано в классическом виде.

ВЕЛИЧИЕ ПО-ПЕКИНСКИ

Как известно, Си Цзиньпин носится со своей идеей "вернуть Тайвань в родную говень" с упорством, достойным другого применения. Но как известно, диктатор обязательно подходит к стадии, когда у него начинают зудеть различные части тела, по маленькой, победоносной войне. Вот и у товарища Си начался такой зуд. Нет, чтобы приложить к зудящим местам подорожник или какую-то другую, хитрую траву, растущую только в Китае, он стоит у зеркала и представляет себя в роли Сунь Цзы. При этом Си рассказывает различные исторические сказки, которые укладывает в обоснование своей тяги повоевать. Безусловно, это состояние ни что иное как тяга к величию.

Как водится, территориальные претензии любого агрессора, практически всегда имеют одинаковое теоретическое обоснование. Как бы ни звучала его риторика, но сводиться она будет к восстановлению исторической справедливости. Как только кто-то произносит подобную словесную конструкцию или не озвучивая ее – подставляет в эту формулу другие слова, следует понимать, что это – аналог прутина или Гитлера. Дело в том, что "историческая справедливость", как явление не существует в принципе. Она разваливается всего одним легким движением, а именно.

Если только любой пациент наступает на на эту мину и что-то такое высказывает, первым шагом следуе попросить его уточнить, что именно он понимает под этим термином. Безусловно, пациент с пафосом начнет рассказывать о том, что до какого-то конкретного года, эта территория входила в состав его нынешней страны. И вот рассказывая все это, пациент просто не замечает, как за ним захлопывается дверца ловушки. Ведь он сам, по собственному желанию установил рубеж этой "исторической справедливости", а ведь его (рубеж) можно двигать еще глубже по шкале времени.

И вот окажется, что если взять другую историческую отметку, то земли, на которые он претендует, его стране не принадлежали вовсе и более того, окажется что и те земли, на которых стоит его нынешнее государство, тоже были чужими. Более того, дотянув ситуацию до определенного момента окажется, что его государства, как такового и вовсе не было, а на этих землях успешно жили другие люди, в составе совершенно других государств. Часть из них сохранилась в другом формате и может предьявить территориальные претензии уже к его стране и на тех же самых основаниях.

Проще говоря, "историческая справедливость", как основа для территориальных претензий несостоятельна хотя бы потому, что само выражение являет собой оксюморон. Ведь если ты используешь слово "историческая", то в таком случае становится вопрос о том, о какой глубине истории вообще идет речь? И если этот вопрос нельзя разрешить в принципе, то "справедливость" утрачивает любой смысл. А все выражение перестает быть аргументом дипломатии, плитики и здравого смысла, но вместо этого становится инструментом грязного мошенника, который решил пролить кровь и ему нужно какое-то обоснование, поскольку он настолько труслив, чтобы сказать просто "ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать".

И вот именно в китайском варианте величия, возник пикантный момент. В ответ на все более навязчивую идею председателя Си, только что метко и коллко ответил президент Тайваня. По словам Лая Циндэ, если Китай хочет восстановить территориальную целостность, ему недостаточно аннексировать Тайвань – он также должен потребовать от рф свои исторические земли на Дальнем Востоке.

"Почему бы не вернуть оккупированные россией земли, которые были подписаны по Айгунскому договору? россия сейчас находится в самом слабом положении", – сказал он в интервью тайваньским СМИ. А ведь он прав! Территории, которые отжала россия у Китая, куда больше Тайваня и в отличии от густо заселенного, островного государства, в данном случае речь идет о практически безлюдной территории, к тому же, теперь наполовину заселенной китайцами.

Это ведь тоже – историческая справедливость или нет? Если ты уже сказал "А", то будь готов услышать и остальные буквы алфавита., поскольку в эту игру можно играть не только соло, но вдвоем и даже с большим количеством игроков. Такую игру легко начать, а вот где и как ее прийдется заканчивать – вопрос открытый и кто на него даст последний ответ – скрыто мраком тайны. Но история говорит о том, что часто этим игроком оказывается не тот, кто сделал первый ход.

О ЛОШАДЯХ

Недавно прошел ряд сообщений в прессе о том, что Унылая Лошадь Лавров, не то откинул копыта, не то – поскакал в западном направлении, где в городе Большого Яблока его поджидает собственная дщерь – гражданка США. Но как оказалось, лошадка приболела, но ящур ее отпустил и якобы вчера она уже сказала внятное "Иго-го!" По крайней мере, появилось вот такое сообщение, на эту тему:

"Украинская сторона запустила фейки о том, что Сергей Лавров якобы умер. Спешим расстроить наших оппонентов. Сергей Викторович жив. По информации наших собеседников в окружении министра, Лаврову на прошлой неделе действительно было плохо, но "ни о какой смерти речь не идет". "У него проблемы с сердцем. Не в первый раз такое происходит. У Сергея Викторовича нервная работа, да и возраст, сами понимаете", – сказал наш источник. Лаврову, напомним, 74 года. Он возглавляет МИД уже более 20 лет. Опытнейший профессионал своего дела"

В этом – вся суть российской пропаганды. Украинская сторона никаких фейков не запускала, поскольку Лавров – не тот пациент, по поводу которого вообще стоит делать что-то подобное в принципе. От того, когда откинет копыта эта старая кляча, не изменится ровным счетом ничего. Но тут дело в другом. Зачем весь этот шум? Если лавров жив и относительно здоров, вы просто показываете с ним интервью, в котором он говорит вещи, которые произошли вчера или сегодня. На том – все.

А вся эта пьеса очень смахивает на приключения командующего черноморским флотом, в штаб которого прилетели ракеты. Там до сих пор рассказывают, что он жив и здоров и что его просто отправили в отставку. Но с тех пор, как по штабу прилетели две "Тени", его никто больше не видел. Разве что выдавали в эфир "консервы", с которых можно было просто ухохатываться. И в самом деле, три дня назад твой штаб развалили ракеты противника, а ты даешь интервью о том, что надо повышать стандарты художественной самодеятельности и что ты планируешь что-то углубить и расширить.

А про штаб – ни слова, хотя уже весь мир видел, как его разваливают ракеты. Более того, тут напрашивается комментарий живого командующего в стиле: "Потерь нет, но вы держитесь" или что-то наподобие: "Со штабом все в порядке, а крышу мы уже начали чинить". В самом худшем случае, мог бы сказать о том, что назначена следственная комиссия, которая разберется, кто допустил удар по зданию штаба, но стоя на фоне его развалин. Тогда была бы четкая привязка по событию и все увидели бы, что командующий выжил после разрушения штаба.

Здесь мы оставим за скобками вариант, когда пациент держал бы в руках газету за соответствующее число, чтобы тем самым показать время записи интервью. А в данном случае показали явную консерву, которых снято множество, для всех важных лиц. Они специально сделаны так, невозможно было узнать время, когда оно было снято. Поэтому фон – нейтральный и речи – обтекаемые, что и было в исполнении командующего.

С Лавровым – та же история. Возьмите, да и покажите его, пусть и без попоны или уздечки, а просто – за рабочим столом, где он лично проверяет качество аргентинской муки, вместе со своей Машей Захаровой. И не нужно никаких опровержений или длинных речей о фейках. Просто лошадка принимает белую дорожку и говорит одну фразу: "У прутина в Монголии – все хорошо!" Больше ничего не нужно. Но величие не позволяет делать все просто и логично, оно натирает, как уздечка или шпоры, но без этого – никак.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЕЛИЧИЯ

Крылатая фраза Володина о том, что есть прутин – есть россия, нет прутина – нет россии, все чаще упирается вопрос о сроке годности этого самого прутина. Ведь он уже пошел на восьмой десяток, а в этом промежутке времени, долгоиграющие диктаторы мрут как мухи. Даже Сосо Джугашвили, больше известный как Иосиф Сталин, отправился в мир иной именно на восьмом десятке. А уж он-то был куда более хитрым и главное – работоспособным пациентом, чем прутин. Причем, на заре своей карьеры Сосо принимал участие в активных акциях, которые первая коммунистическая элита называла "гоп-стоп". А вот Володенька занимался контрабандой наркотиков и вел праздную жизнь, что не могло не отразиться на его туловище.

Скажем так, сейчас медицина имеет куда больше возможностей, чем в далеком 1953-м году, но и тогда в распоряжении отца и учителя было все лучшее, что медицина могла выдать в принципе. И между прочим, кое-что из того арсенала актуально и сейчас, несмотря на прошедшие десятилетия. Тем не менее, прутин уже начинает потихоньку истерить и раздает приказы о том, чтобы ему добыли лекарства от старости. Понятно, что до публики вообще ничего не доходит о состоянии его здоровья, а то, что обсуждается, очень часто не имеет отношения к реальным событиям, поскольку было специально подготовлено для вброса.

Тем не менее, самое ближнее окружение, по собственным каналам, имеет пусть и не полную, но достаточно точную информацию, по поводу того, в каких кондициях пребывает царь. Очевидно, что это известно и ведущим разведкам мира, но как водится, они такую информацию не разглашают хотя бы потому, что корректируют свою деятельность с учетом этих данных, а противник остается в неведении о степени осведомленности разведок.

В общем, там – своя игра и подобные данные разведки озвучивают лишь спустя время после того, как фигуранта уже вынесли вперед ногами. А вот в ближнем кругу прутина, такие разговоры обязаны происходить, но только за закрытыми дверьми. И вот появился текст, который тоже может быть сфабрикованным, но по тональности – вполне может быть и отражением реальности. Вот он:

"Премьер-министр Михаил Мишустин на этой неделе имел тет-а-тет встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Подобные встречи проходят регулярно, хотя и не слишком часто в последнее время.

"Источники в окружении Собянина рассказали нам, что участники встречи полушутя обсуждали, что они оба входят в список возможных "преемников Путина". Во всяком случае оба в первой пятерке возможных претендентов. После нескольких шуток по этому поводу Мишустин и Собянин обменялись мнениями о том, какой будет страна "после Путина". Подробности нам пока не известны, однако деталька интересная, согласитесь".

Мы бы не приводили подобных цитат в принципе, поскольку в этой выгребухе чего только не плавает, но здесь есть некоторые моменты, которые указывают на большую вероятность того, что событие это имело место быть. Как сказано в тексте, и Мишустин, и Собянин, действительно рассматривались как возможные кандидатуры на замену прутина "в случае чего". Но Мишустин – выдвиженец номенклатуры, а Собянин – человек, плотно связанный с Газпромом, а значит и с теневым бизнесом прутина. То есть, они – представляют несколько разные кланы и понятно, что за ними стоят разные интересы. Но тут важно отметить, что ни один, ни другой, плотно не завязан на кланах сапогов или конторских.

Это – важный момент, поскольку эти два клана, на фоне широкомасштабного вторжения в Украину, сошлись в жестком клинче, поскольку сейчас именно они сели на самые мощные финансовые потоки. Но поскольку война идет не так, как планировалось и в случае чего, представителей этих кланов не утвердят в том же Китае, сейчас другие кланы получили второе дыхание. Подчеркнуто выдерживая дистанцию и по самому минимуму ввязываясь в военную вакханалию, они имеют возрастающие шансы на перехват власти, если что-то случится с царем. И вот сам факт (если он имел место) встречи этих двух деятелей, как раз говорит о том, что такая вероятность, внезапно повысилась.

Думаю, что суть этой встречи состояла в том, чтобы не допустить драки между собой, как это делают военные и спецслужбисты. Только в таком случае они смогут претендовать на первенство. Уже как они видят россию "после прутина" неизвестно, но то, что они заглядывают в это будущее, говорит о многом и как минимум о том, что они не хотят оказаться не готовыми к такому развороту событий.

Но всему этому придает правдоподобность то, что если прошел через конторский канал "Кремлевская табакерка". Контора имеет возможность получить сведения о такой встрече и естественно – светит ее через подконтрольные средства пропаганды понимая, что прутин очень болезненно относится к теме преемников, а тем более – обсуждениям того, что будет после него. То есть контора почуяла тяжелое дыхание конкурентов уже не только из военного ведомства, но и от этой публики, а потому – резко на это отреагировала. В общем, величие там начинает бродить и бурлить и кто его знает, во что это может вылиться.