Блог | Виталий Портников: Вечера в Подмосковье перестали быть томными

Теперь каждый день мы узнаем о военных "инцидентах", которые происходят теперь уже и на территории самой России. То беспилотник взорвался, то на территорию самой миролюбивой страны современности проникли "диверсанты", то еще какая-нибудь напасть. Взрывы теперь слышны уже и на территории Московской области, а от нее — буквально несколько десятков километров до "настоящего" государства, до столицы. И становится очевидным, что во время войны в безопасности себя не может ощущать никто. И граждане страны, которая совершила нападение на соседнее государство, конечно, тоже.

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"Естественный ход событий"

В этой войне есть определенный оттенок шизофрении с первого дня после нападения. Российская армия непонятно по какому праву может находиться на территории другого государства, ее авиация — уничтожать объекты критической инфраструктуры, а солдаты — убивать и насиловать мирных жителей. Это, так сказать, естественный ход событий, и даже те россияне, которые возмущены путинским нападением, нередко удивляются, как же это можно собирать деньги на беспилотники, которые будут использовать против "наших мальчиков". А вот если на территории России оказывается украинский беспилотник, если гибнет мирный житель, если уничтожается объект военной инфраструктуры, то это немедленно объявляется "терроризмом". То есть действия российской армии — благотворительность, действия украинской — терроризм. Важно не перепутать.

Но необходимо понять, что с каждым новым днем войны зона боевых действий неумолимо будет расширяться на территорию самой России. Что уже сами граждане этой страны — в том числе и мирные граждане — будут становиться жертвами этого противостояния. Да, пока что Украина категорически отрицает свою ответственность за любые действия на территории России. Но в любом случае, продолжение войны диктует свои правила и свои истины. Без дестабилизации ситуации в России, без уничтожения ее военной инфраструктуры, без ударов по аэродромам и военным предприятиям может просто оказаться невозможным сподвигнуть российское руководство хотя бы к мыслям о необходимости окончания агрессии.

Но российские руководители будут обдумывать свои решения — без всякой гарантии, разумеется, что здравый смысл возобладает, я вообще в это не верю — в тиши подземных бункеров. А жители какой-нибудь подмосковной Коломны будут ждать беспилотники у себя дома. Разница в подмосковных вечерах, как видим, есть. И ощутимая.

Решить проблему ценой человеческих жизней

Мне могут сказать, что перенесение военных действий на территорию Российской Федерации может только еще больше сплотить жителей страны вокруг Владимира Путина и облегчить российскому президенту задачу превращения войны против Украины в перманентный процесс. Но я хорошо помню, что единственная осмысленная демонстрация против чеченской войны — даже и не разогнанная властями — прошла на Красной площади в дни "Норд-Оста".

И это вовсе не к тому, конечно, что я одобряю террористический акт — любой терроризм, какими бы мотивами он не диктовался, отвратителен: брать в заложники актеров и зрителей театрального спектакля так же ужасно, как Путину — брать в заложники жителей всей Украины. Но люди, которые вышли на ту демонстрацию, внезапно осознали, к каким последствиям может привести продолжение чеченской войны и беспощадное отношение российских силовиков к мирному населению Чечни. То есть они просто задумались о том, о чем никогда раньше не думали: просто потому что военные действия с использованием мирного населения пришли в Москву. И именно поэтому Владимир Путин раздраженно осадил на заседании Совбеза тогдашнего премьера Михаила Касьянова, пытавшегося добиться от силовиков спасения заложников, а не "решения проблемы".

Путину необходимо было именно "решить проблему" даже ценой человеческих жизней — потому что он осознавал последствию продолжения драмы. И, между прочим, именно тогда в Москве буквально физически ощущалось, что власть Путина и ФСБ держится буквально на нити театрального занавеса "Норд-Оста".

Именно поэтому каждый новый день войны и каждый новый "инцидент" в России будет напоминать россиянам, что им не избежать последствий противостояния и будет увеличивать количество тех, кто начнет понимать, к чему ведет путинская авантюра. Война — это всегда чума на оба ваши дома. И не нужно думать, что один дом будет стоять красивым и счастливым, когда его армия беспощадно и подло уничтожает дом соседей.