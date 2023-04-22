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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист

Блог | "Вагнеровцы" убивают своих

'Вагнеровцы' убивают своих

Рецидивисты-"вангеровцы", помилованные Путиным, возвращаются в родные места и начинают убивать своих. Россию ожидает "холодное лето 2023 года".

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Издание The Guardian приводит несколько примеров таких страшных убийств.

Если теперь эти люди вернулись в свои родные места, то что они должны делать, если ничего, кроме как убивать, грабить и насиловать они не умеют. Они всю жизнь только этим и занимались.

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