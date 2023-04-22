Рецидивисты-"вангеровцы", помилованные Путиным, возвращаются в родные места и начинают убивать своих. Россию ожидает "холодное лето 2023 года".

Видео дня

Издание The Guardian приводит несколько примеров таких страшных убийств.

Если теперь эти люди вернулись в свои родные места, то что они должны делать, если ничего, кроме как убивать, грабить и насиловать они не умеют. Они всю жизнь только этим и занимались.

Далее смотрите на видео: