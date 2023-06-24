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Блог | "Вагнер" сделал первый реальный шаг по развалу России
Бунт Вагнера против Минобороны России – это уже не слухи и чаяния, это первый реальный шаг по развалу России. Это показывает, что Россия стала очень шаткой и разваливается, столкнувшись с мощным сопротивлением народа Украины.
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Сьогодні наочно продемонстровано, що продовження війни для Путіна – це не тільки катастрофічне збільшення втрат на фронті в Україні, це нові внутрішні фронти в самій Росії.
Це загострення конкуренції за ресурси обкладеної санкціями Росії, які ділять між собою ватажки феодальних кланів. Зменшення втрат України у цій війні та збільшення втрат РФ - це найкращий метод тиску на путінського колоса, який розмахує ядерною дубиною, але хитається на глиняних ногах…
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