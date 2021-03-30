В России взорвался газ в высотке, обрушились 7 квартир: фото и видео смертельного ЧП

В девятиэтажном жилом доме в городе Зеленодольск Республики Татарстан (РФ) вечером 29 марта произошел взрыв, предварительно – газа.

В результате погиб как минимум один человек, еще трое пострадали. Всех жильцов дома эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщение о взрыве по ул. Ленина, 39 А спасатели получили в 22:44.

В доме обрушились семь квартир: шесть на седьмом этаже и одна на восьмом. Между этими этажами разрушились перекрытия. Известно, что всего в этой многоэтажке 50 квартир.

Из-под завалов удалось спасти женщину, а жертвой ЧП стал мужчина. Данных о других пострадавших пока нет.

"Среди причин произошедшего рассматриваются утечка газа из системы, либо неисправность плиты, а также невнимательность жильцов, уснувших с включенной плитой", – сказал собеседник агентства "Интерфакс".

Как видно на фото и видео, снятых на месте происшествия, в здании вылетели окна.

Точную причину и обстоятельства взрыва предстоит выяснить уполномоченным службам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в субботу, 27 марта, на Лесном массиве произошел пожар, а затем взрыв в подъезде многоэтажки. Загорелся мусоропровод, а на первом этаже его разорвало изнутри.