Блог | Сито Сократа: В Волгограде Путин не смог вдохновить россиян: фюрер стал "никаким"

Сталинград курильщика

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Столь ожидаемый турбопатриотической общественностью "сталинградский визит" Путина если и дал какой-то выхлоп, то он минимально влияет на среднюю температуру в палате общероссийского помешательства. Приезд руководителя военного времени на мемориальные мероприятия по случаю 80-летия Сталинградской битвы оказался протокольным, казенным и серым. Какого-то импульса для подъёма морального духа россиян в преддверии годовщины "спецоперации" не наблюдается. Это яркая демонстрация слабости в АП команды Кириенко, который сам харизмой не обладает, и все, к чему прикасается, превращает в душные, застойные мероприятия а-ля поздний Брежнев времён афганской катастрофы.

Путин стал "никаким". Следует признать: бывший серый кардинал Путина В.Сурков, нарушивший год немоты своим сталинградским тропарём, добротно описал дух безвременья. "…Ведут куда-то вниз крутые дни…простим друг другу то, что мы не боги…и ничего не можем изменить", – пророческие слова, ниспровержение мифа о всесилии вождя и грусть об утраченных возможностях. Попытка насадить избранные и четко выверенные страницы исторического прошлого лишает адекватности. Разве можно искать опору в миражах? Плести канву будущего исключительно из гипертрофированного реваншизма и обид?

Кремль шлет в мир неконструктивный страх, корни которого в стыде за систему, развалившую СССР. Путин – типичный продукт советской номенклатуры, думающий лишь об украденных у России богатствах. Больше всего на свете этот крёз современности опасается за свою колоссальную кубышку. Он дрожит от мысли о приближении преемников, готовых выпотрошить его несметные богатства. А их передел по самым скромным оценкам займет целую пятилетку и способен обогатить тысячи подросших на голодном пайке новых дворян. Сурков, когда писал про приближение взрыва "социального реактора" в стране, давал четко понять: в 2021 году ситуация напоминает 1905 год, который привел к революции, сломавшей впоследствии хребет царизму. Путин нашел выход и окунул будущих бунтарей в ад войны.

В Волгограде, выступая перед нафталиновой публикой, Путин толкнул слабую речь про истерзанную страну, которая смогла сплотиться и совершить коренной перелом в Великой отечественной войне. Прочел с бумажки про развал гитлеровской коалиции, победу над чудовищным злом, последышах Гитлера, поколении победителей. В целом впечатление от выступления "Сталина на минималках" удручающее. Режут ухо нагромождения штампов, слизанных со передовиц "Правды" за 1943 год. Попытка во второй раз продать товар 80-летней давности указывает на гигантский разрыв между выжившим из ума вождем и основной массой населения. Хотя ностальгия по СССР все еще теплится в умах определенной прослойки, но это точно не мейнстрим. Сначала 11 месяцев всеми силами ограждали мозги людей от мыслей о войне и поражении, а теперь резко вливают в уши "За Волгой для нас земли нет" и про опасность десятка "Леопардов" с крестами. Даже проплаченный комментариат башен Кремля оценил речь на три с минусом.

Какой-то ажиотаж вызвала угроза "у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится". Определенным образом спичрайтеры Путина подыграли Медведеву, не слезающему с бутылки, которого с его бесконечным и неразборчивым ядерным шантажом воспринимают в карикатурном ключе. Но даже тезис про "ядерный пепел" не смог вызвать волну духоподъемности и щенячьего сплочения вокруг тела хозяина. Субботняя порция угроз Медведева на эту тему военкору Фридрихсон про "удары возмездия", "пылающую Украину", "жесткость и убедительность" хороши для трибунала в Гааге, но в медиа плане – выстрел по воробьям.

Текущий состав российского руководства все меньше устраивает как радикалов, так и "болото". Вместо консолидации ощущается деморализация, истощение, цинизм и скепсис. Совсем не те ингредиенты, которые необходимы для "победы" даже мифов путинизма.