В Украине ликвидирован очередной российский подполковник. Фото оккупанта

Защитники Украины отправили на "концерт Кобзона" еще одного российского подполковника – уроженца новосибирской деревни Блюдчанское Анатолия Матинова. Россиянин отдал 27 лет жизни военной службе, чтобы в итоге наложить головой за амбиции своего диктатора Владимира Путина где-то в зоне "СВО".

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Хорошую новость сообщил в Twitter блоггер Necro Mancer. Известно, что Матинов окончил Новосибирское высшее военное училище. В 2010 году ему было присвоено звание подполковника.

Как сообщается в некрологе военного в одном из Z-пабликов в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте, с 2017 по 2022 он находился в командировке в Сирии. Далее в феврале-сентябре 2022 Матинов проходил учения в Беларуси, после чего отправился в зону "СВО".

Также, по данным блогера, оккупант обладал множеством наград государства-агрессора.

Напомним: еще 1 июня под Лиманом в Донецкой области ВСУ ликвидировали 54-летнего российского подполковника Олега Сморкалова, родом из села Мяглово Всеволожского района Ленинградской области.

Россиянин всю жизнь был военнослужащим и уже находился на пенсии, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Однако желание убивать украинцев было настолько сильным, что Сморкалов отправился в военкомат, чтобы вернуться на службу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украине "демилитаризовали" 38-летнего полковника ВС РФ Михаила Никилина. Детали ликвидации оккупанта на его родине не известили;

– подполковник армии РФ из Башкирии Вячеслав Опольский был ликвидирован в Украине. На войну он отправился добровольцем, причем еще в 2008 году оккупант "отличился" в Грузии.

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