В Украине ликвидировали одного из командиров 'Пятнашки': пытался 'взять' Авдеевку

Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта, командира так называемой "Пятнашки" Владимира Харабуа с позывным "Микич". Путинский террорист отправился на "концерт Кобзона" во время штурма Авдеевки в Донецкой области 20 января.

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы. В комментариях к некрологу российский священник Роман Заяц "самым печальным" в этой ситуации назвал то, что оккупант был некрещенный. На самом же деле его сгубило сильное желание "взять" Авдеевку.

Интернациональная бригада "Пятнашка" – это незаконное вооруженное формирование, сформированное преимущественно из абхазов. Во время войны на востоке Украины группировка воевала в рядах русских боевиков. Входит в состав 100-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Напомним, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что оккупанты продолжают бросать в бой на Авдеевском направлении очень много личного состава. Враг не достигает каких-то существенных территориальных успехов, но в то же время несет огромные потери.

По словам военного, в течение четырех месяцев наступательных действий под Авдеевкой потери россиян уже сравнимы с потерями СССР на войне в Афганистане.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты на Авдеевском направлении уменьшили количество боевых столкновений и прекратили применение авиации. В то же время, украинские военные не надеются на долгое "затишье" и уже готовятся к новой волне активизации противника, ведь военные РФ осуществляют перегруппировку.

– В ВСУ показали один из крупнейших штурмов Авдеевки, историческое сражение, которое произошло в октябре 2023 года. Противник бросил на поле боя такое количество техники, которое в 21 веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов.

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