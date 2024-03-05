В Санкт-Петербурге наладили производство дронов: в 'Атеш' намекнули, что это ненадолго. Фото

Российские оккупанты наладили в Санкт-Петербурге производство беспилотников. Агрессор начал собирать дроны на территории Военной академии связи имени С. М. Будённого.

Какой именно тип БПЛА россияне начали собирать в Санкт-Петербурге, пока неизвестно. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Сотрудник военной академии связи им. Будённого предоставил исчерпывающую информацию о том, что на территории учреждения налажено производство дронов. В свою очередь агенты "Атеш" заявили, что имеют представление о процессах в подобных учреждениях, а также на большинстве стратегических предприятий, выполняющих заказы министерства обороны РФ.

Также там заявили, что готовы оперативно реагировать на ситуацию и своевременно передавать информацию в правильные места.

"Молодежь на территории России, не так подвержена пропаганде и видит весь ужас, который несет преступная путинская власть. По этой причине, к нам присоединяется все больше молодых людей с активной жизненной позицией", – заявили в "Атеш".

Стоит отметить, что недавно кремлевские пропагандисты писали, что на базе Военной академии связи имени С. М. Будённого были проведены базовые теоретические занятия по эксплуатации, а также по применению беспилотной техники. Захватчики отрабатывали основные сценарии применения БПЛА в военной сфере.

Напомним, Украина в десять раз увеличила производство FPV-дронов за полгода – от 5000 летом 2023 до 50 тысяч на сегодня. Для этого в стране работают две сотни предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Кабинет министров Украины поддержал постановление, разрешающее закупать дроны для ВСУ через систему Prozorro. Это касается БПЛА иностранного производства – например, Mavic, Matrice и Autel.

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