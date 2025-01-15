В российском Тамбове раздались взрывы: беспилотники атаковали местный спиртзавод. Видео

Вечером во вторник, 14 января, в Тамбовской области РФ снова было неспокойно. На этот раз беспилотники атаковали спиртовой завод "Амбер Талвис" в поселке Новая Ляда в пригороде Тамбова.

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После ударов дронами оттуда поднимался дым. Об этом сообщили в соцсетях, где россияне также публиковали кадры пролета БПЛА.

"Жители Тамбова слышали характерное жужжание в небе. Было слышно несколько взрывов в пригороде. Предварительно сработала система ПВО", – писали в сети.

Власти региона заявили, что в поселке Новая Ляда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ якобы был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

"В районе улицы Юбилейная обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался. В одном из домов есть незначительные разрушения. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны устроили 14 января "горячую" ночь для ряда регионов России. В разных областях государства-агрессора раздались взрывы и вспыхнули пожары с детонациями.

Среди пораженных целей – химкомбинаты, НПЗ и составы аэродрома "Энгельс".

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