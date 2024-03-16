В российском Курске раздались взрывы: первые подробности. Видео

Поздно вечером 15 марта российский Курск посетила довольно громкая "бавовна". Незадолго до этого местных жителей предупредили о ракетной опасности.

Об этом пишут российские паблики. Около 23:00 в Курске раздались мощные взрывы.

Очевидцы начали публиковать соответствующие видео. А предупреждение об опасности атаки БПЛА включили даже по "зомбоящику".

Вслед за Курском об опасности атаки дронов предупредил жителей и губернатор Воронежской области.

Российские каналы начали писать о том, что в Курске и Курском районе якобы работает ПВО. Об этом жителей пытался заверить местный губернатор.

А вскоре губернатор поспешил порадовать жителей тем, что силы ПВО в Курской области якобы уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Да, даже не один, а целых два.

Однако всего через несколько минут после этого в пабликах сообщили, что в Курской области снова громко.

Как сообщал OBOZ.UA:

Бойцы легиона "Свобода России" показали, как "голосуют" на "выборах" президента РФ – стрельбой из миномета по целям в стране-агрессоре. Они также призвали жителей приграничных Белгородской и Курской областей РФ находиться в укрытиях.

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