В России заявили о предотвращении теракта: у участников группировки якобы нашли бомбу и портрет Бандеры. Видео

В Федеральной службе безопасности России заявили, якобы они предотвратили теракт. Российские спецслужбы задержали пять человек, у которых якобы нашли самодельную бомбу, портреты главарей Третьего рейха и Степана Бандеры.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ. Отмечается, что задержанные – жители Уфы 2001-2003 года рождения. Всех пятерых назвали членами неонацистской группировки.

Силовики провели обыск и сообщили об изъятии самодельного взрывного устройства, взрывчатого вещества, инструкции по изготовлению СВУ и девять единиц холодного оружия.

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По версии следствия, организатором является 19-летний парень, который втянул в преступную деятельность четырех знакомых.

В РФ начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (Приготовление к террористическому акту), 205.3 УК России (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 223.1 УК России (Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемых уже взяли под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Симферополе сотрудники ФСБ России ворвались в дом заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла под предлогом проведения обысков. После проведения "спецоперации" силовики увезли с собой лидера крымских татар в "управление ФСБ" на территории Крыма. Всего силовики задержали более 40 человек.