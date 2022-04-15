В России заявили, что их флот будет держать учения НАТО 'на мушке'

Экс-командующий Балтийским флотом РФ Владимир Валуев заявил, что Россия отслеживать действия кораблей НАТО во время начинающихся в Балтийском море учений. По его словам, все цели Североатлантического альянса будут держать "на мушке".

Также он добавил, что РФ опасается якобы агрессивных целей предстоящих учений. Об этом сообщает "РИА Новости".

Валуев подчеркнул, что Балтфлот РФ ведет разведку всеми средствами в районе предстоящих учение НАТО.

"Цель проводимых НАТО учений – показать мощь и сплоченность союзников. Однако у Балтийского флота достаточно береговых комплексов и корабельного состава, чтобы противопоставить возникновению угрозы. Ведется разведка всеми средствами. В случае возникновения агрессивных планов все цели у нас будут "на мушке", – сказал Валуев.

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Кроме того, он считает, что "сценарий учений больше похож на репетицию высадки десанта на побережье с целью продвижения на восток".

Напомним, 14 марта НАТО начало в Норвегии свои крупнейшие в этом году военные учения Cold Response. В них задействованы около 30 тысяч солдат, 200 самолетов и 50 кораблей из 27 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, пять военных кораблей НАТО вошли в Балтийское море и примут участие в учениях со странами-партнерами и союзниками Альянса. Главная задача – демонстрация присутствия в регионе. Согласно сообщению, в Балтийское море вошли 5 кораблей Постоянной морской группы 1 (SNMG1). Возглавляет группу командор королевского военно-морского флота Нидерландов.