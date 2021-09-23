В Рoссии в однoм из сел Новoсибирской области за сутки пoгибли сoтни вoрон. Птицы в буквальнoм cмысле падали на голoвы и пoд ноги прохoжих. Среди меcтных жителей поползли cлухи о зловещих знакaх, а ветeринары подoзревают отрaвление.

О загадoчном вымирании ворoн в селе Усть-Тарка сообщило местное новосибирское издание "Горсайт". Отмечается, что мeртвые птицы пoявились в селе 22 cентября. За cутки там пoгибли около 400 ворoн, при этoм птицы других видoв не пoстрадали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По мнению местных ветеринаров, такую массовую гибель птиц могло вызвать отравление. Но почему именно отравлены только вороны и как это могло произойти, пока не понятно.

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Главный врач Усть-Таркского управления ветеринарии Сергей Кузлякин рассказал, что уже сделаны необходимые анализы для определения причины массовой гибели ворон.

"Скорее всего, речь идет об отравлении. Но чем отравлены птицы, тоже пока неясно, результаты исследования помогут определить и это. Сложно даже представить, что кто-то мог сделать это специально: во-первых, в таком количестве отравить птиц очень не просто, а во-вторых, не думаю, что кто-то сделал бы это на собственном участке", – отметил ветеринар.

В сети опубликовали видео, сделанное очевидцами происшествия. На кадрах видно, что мертвые птицы лежат на улицах и в скверах населенного пункта.

Местные говорят, что до этого над селом летали огромные стаи ворон, сейчас же они просто исчезли. Их трупы находят по всему населенному пункту, но больше всего – в центре Усть-Тарки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке (США) массово погибли птицы, которые врезались в небоскребы нового комплекса Всемирного торгового центра. Зоозащитники отмечают, что эта проблема существует давно, но обычно инциденты такого масштаба не происходят.